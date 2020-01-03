Папарацци заметили Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Папарацци заметили американскую певицу и актрису Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной во время празднования Нового года в Лас-Вегасе, сообщает The Sun.
На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, пара целуется а позже, держась за руки, направляется к машине и уезжает с вечеринки.
Два месяца назад обладательница премии "Оскар" рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном.
До этого она закончила отношения, которые продлились два года, со звездным агентом Кристианом Карино. Они даже обручились, но свадьба так и не состоялась.
7 декабря 2019, 02:16КультураЛеди Гага пришла на открытие салона красоты в экстремальном наряде