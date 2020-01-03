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Культура
2020-01-03T03:17+0300
https://ria.ru/20200103/1563076717.html
Папарацци заметили Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной
https://cdn22.img.ria.ru/images/155617/37/1556173734_0:5:2615:1476_1036x0_80_0_0_109898a3308bf3628063f181d031a2a1.jpg
РИА Новости

Папарацци заметили Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной

03:17 03.01.2020
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© AP Photo / Invision/ Jordan StraussЭнтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии Золотой глобус
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Папарацци заметили американскую певицу и актрису Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной во время празднования Нового года в Лас-Вегасе, сообщает The Sun.
На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, пара целуется а позже, держась за руки, направляется к машине и уезжает с вечеринки.
Два месяца назад обладательница премии "Оскар" рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном.
До этого она закончила отношения, которые продлились два года, со звездным агентом Кристианом Карино. Они даже обручились, но свадьба так и не состоялась.
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