Папарацци заметили Леди Гагу целующейся с неизвестным мужчиной

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, пара целуется а позже, держась за руки, направляется к машине и уезжает с вечеринки.

До этого она закончила отношения, которые продлились два года, со звездным агентом Кристианом Карино. Они даже обручились, но свадьба так и не состоялась.