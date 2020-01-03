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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-01-03T12:00+0300
https://ria.ru/20200103/1563048095.html
"И пусть весь мир подождёт": пять фильмов про лентяев
https://cdn24.img.ria.ru/images/156304/80/1563048061_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_804f674bff614d51a33a72577e673fa9.jpg
РИА Новости

"И пусть весь мир подождёт": пять фильмов про лентяев

12:00 03.01.2020
310
Посмотрим
«И пусть весь мир подождёт»: пять фильмов про лентяев
Вчера, 12:00
Впереди ещё почти неделя постновогоднего ничегонеделания. Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов", в гробу вы видели постоянное саморазвитие и хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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