"И пусть весь мир подождёт": пять фильмов про лентяев

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Посмотрим «И пусть весь мир подождёт»: пять фильмов про лентяев

Впереди ещё почти неделя постновогоднего ничегонеделания. Если вас достал культ "достигаторов" и "самоулучшаторов", в гробу вы видели постоянное саморазвитие и хотите потратить свободное время на любимого себя – учитесь прокрастинировать у профессионалов. Пять фильмов про людей, для кого лень и безделье – это стиль мышления и философия жизни.