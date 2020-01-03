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Пора посчитаться: почему так важна перепись населения — 2020
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РИА Новости

Пора посчитаться: почему так важна перепись населения — 2020

08:00 03.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения 2010 в республике Алтай
Всероссийская перепись населения 2010 в республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в октябре этого года. С жителями труднодоступных регионов специалисты Росстата начнут работать уже в апреле, а закончат в декабре. Предварительные итоги объявят весной 2021-го, окончательные — в 2022-м. РИА Новости выяснило у представителей Росстата, какие новшества ждут россиян в эту перепись и почему эти данные так важны для будущего страны.

В два клика

Первое и самое главное отличие предстоящей переписи от предыдущих — ее можно будет пройти самостоятельно, заполнив анкету на портале "Госуслуги". Скорее всего, запустят соответствующее мобильное приложение. Специалисты сейчас работают над этим.

Заполнить анкету можно как за себя, так и за родственников. Все вопросы в онлайн-переписи будут такими же, как и в бумажной версии, но на "Госуслугах" предусмотрены всплывающие подсказки, помогающие быстрее разобраться, что к чему. После завершения опроса участники получат цифровой код, который нужно будет назвать переписчику.

Глава Росстата Павел Малков уверен, что следующее такое мероприятие полностью пройдет в цифровом формате, ведь уже сейчас на "Госуслугах" зарегистрировано около 60 миллионов граждан — почти половина населения страны. Опора на современные технологии позволит Росстату сократить временный персонал до 360 тысяч человек — десять лет назад россиян опрашивали 470 тысяч переписчиков.
Переход на "цифру" — общемировой тренд. В 2010 году этой технологией воспользовались 55% канадцев, половина населения Португалии и 37% испанцев. А спустя два года Эстония поставила рекорд — в Сети прошли перепись 67% населения. В России такой подход одобряют 74% опрошенных.
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"Эту перепись мы называем одновременно и первой цифровой, и последней бумажной. Возможно, это вообще последняя перепись в традиционном понимании, когда мы каждого лично регистрируем", — предположил глава Росстата.
Впрочем, даже личное общение с гражданами в большинстве случаев не предполагает заполнения кипы бумаг — всех переписчиков оснастят планшетами. В типографиях отпечатают не более десяти процентов необходимого объема переписных листов: где-то до сих пор нет интернета, а кто-то может отказаться от цифровой регистрации по религиозным убеждениям. Еще надо принимать в расчет военнослужащих и заключенных, находящихся на режимных объектах, где по закону запрещено пользоваться электронными устройствами.
Важно отметить, что анкеты анонимны — имена и фамилии не указываются. Более того, все листы заполняются со слов опрашиваемых и не требуют документального подтверждения. Не будет и вопросов о размере дохода. Так что если переписчик заговорит о чем-то подобном, не сомневайтесь: перед вами мошенник.

"Переписчиков оденут в жилеты со светоотражающими полосами и логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года. Еще из аксессуаров — синий шарф с той же эмблемой и сумка-портфель для планшета и документов. Но главное — каждый получит удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Для работы в темное время суток выдадут фонарь. На агитационных материалах ВПН-2020 укажут телефоны горячей линии, где всегда можно уточнить информацию о переписчиках в каком-то конкретном районе", — рассказали РИА Новости в Росстате.

Новые и старые вопросы

Пункты из опросников прошлых лет — пол, возраст, гражданство, родной язык, национальность и прочие — останутся. Это нужно, чтобы между анкетированием, проведенным в разные годы, сохранялась преемственность. Иначе результаты просто не с чем сравнивать.
Но появятся и новые вопросы, ведь жизнь не стоит на месте. Так, для создания объемной картины занятости населения переписчики поинтересуются, на какие средства живут люди: зарплату, доход от предпринимательства или самозанятости, за счет продуктов собственного производства (с огорода), на пенсию, стипендию или что-то еще.
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020Экспонаты музея переписи населения в Росстате
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
1 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020Экспонаты музея переписи населения в Росстате
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
2 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020Экспонаты музея переписи населения в Росстате
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
3 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020Экспонаты музея переписи населения в Росстате
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
4 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
1 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
2 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
3 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
4 из 4
Экспонаты музея переписи населения в Росстате
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
Затронут тему трудовой миграции, уточнив, где находилось предыдущее место работы. Спросят и о прежнем месте жительства — это позволит составить самую точную статистику, касающуюся активной перемещения трудовых ресурсов.
Зададут вопросы не только о владении иностранными языками, но и о необходимости применять их в повседневной жизни. В графу об образовании добавят дошкольное, а получивших среднее образование разделят на категории "квалифицированный рабочий, служащий" и "специалист среднего звена".

Почему так важна перепись

Представители Росстата особенно подчеркнули: смысл переписи в том, чтобы узнать фактическое положение дел и заполнить недостающие пробелы. Ведь другие ведомства — МВД, Минфин, Пенсионный фонд, налоговая служба или органы ЗАГС — собирают информацию, заточенную под отраслевые требования, и не отражают полной картины.

"В России перепись населения — единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками и уровне образования граждан. Эти данные не учитываются ни в одном ведомстве. Например, графу "национальность" давно убрали из паспортов. Точно так же число браков и разводов никак не показывает семейную структуру — сколько людей реально состоит в браке, сколько разведенных, вдовых", — пояснили в ведомстве.

Имея на руках исчерпывающие сведения, государственные органы могут более качественно планировать бюджеты всех уровней, что скажется на принятии и внедрении различных социальных проектов. В качестве примера — итоги Всесоюзной переписи 1970-го года позволили спрогнозировать спад рождаемости в 1990-х. А без информации, полученной по результатам переписи-2002, программа материнского капитала могла и не появиться.
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020Как проходили предыдущие переписи населения в России
Как проходили предыдущие переписи населения в России
© Фото : предоставлено Медиаофисом ВПН-2020
Как проходили предыдущие переписи населения в России
"Переписи помогают открыть важные факты. Например, наличие инфраструктуры в селах: нужны ли фельдшерско-акушерские пункты, везде ли хватает школ и детских садов, много ли у нас жителей, нуждающихся в дополнительных мерах соцподдержки", — уточняет Росстат.

Караванами, пароходами

Перепись в густонаселенных районах не представляет особой сложности, чего не скажешь об отдаленных территориях. В самые труднодоступные регионы переписчики отправляются вместе со спасателями, а к известной сибирской отшельнице Агафье Лыковой и вовсе каждый раз летают на вертолете. Все это делается для того, чтобы учесть интересы малочисленных этнических групп, ведь они тоже — неотъемлемая часть России.
Некоторые коренные народы кочуют с места на место, поэтому их буквально приходится "ловить". Но к этому переписчики уже давно привыкли. "С потеплением во многих районах Крайнего Севера проводится праздник "День оленевода", куда стекаются кочевники из окрестностей. Там и проводятся опросы — получается очень мило, по-семейному", — делятся впечатлениями представители Росстата. Впрочем, есть и такие россияне, опросить которых не получается из года в год.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПерепись населения в Новгородской области
Перепись населения в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Перепись населения в Новгородской области
"Кочевые народы несложно переписать, местные органы власти знают, где они. Берем вертолет, лодку, переписываем. Гораздо сложнее регистрировать жителей особняков с высокими заборами. Туда попасть практически невозможно", — объясняет в интервью РИА Новости начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.
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Павел МалковАгафья ЛыковаРосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И еще, объясните зачем нужны эти средневековые методы, если есть база паспортов
3 января, 08:47
vvadim365
1401003
Бесполезная трата времени, заполнять анкеты будут только в гос-учреждениях. Здоровые на голову люди не будут пускать в дом посторонних людей. Тем более группу. Пока один вопросы задает, другой шмон наводить будет
3 января, 08:42
vvadim365
1001014
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