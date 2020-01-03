Самые запоминающиеся наряды знаменитостей за последние десять лет

2010 год
Камерон Диас в платье Oscar De la Renta напомнила кинодиву из Золотого века Голливуда на премии "Оскар", как и Деми Мур в струящемся и более смелом наряде от Versace.
В этом же году актриса Дженьюари Джонс, известная по сериалу "Безумцы", затмила всех на красной дорожке премии "Эмми", появившись в платье цвета индиго.
2010 год
Камерон Диас в платье Oscar De la Renta напомнила кинодиву из Золотого века Голливуда на премии "Оскар", как и Деми Мур в струящемся и более смелом наряде от Versace.
В этом же году актриса Дженьюари Джонс, известная по сериалу "Безумцы", затмила всех на красной дорожке премии "Эмми", появившись в платье цвета индиго.
2011 год
Бело-красное платье Зои Салдана со сложной драпировкой покорило ценителей высокой моды на кинофестивале в Каннах.
После церемонии награждения премией "Золотой глобус" наряды Энн Хэтэуэй и Оливии Уайлд сразу попали на страницы глянцевых журналов.
2011 год
Бело-красное платье Зои Салдана со сложной драпировкой покорило ценителей высокой моды на кинофестивале в Каннах.
После церемонии награждения премией "Золотой глобус" наряды Энн Хэтэуэй и Оливии Уайлд сразу попали на страницы глянцевых журналов.
2012 год
Откровенное бархатное платье Анджелины Джоли на церемонии вручения "Оскаров" обсуждают до сих пор. Часто его вспоминают из-за фото, на которых правая нога актрисы, выглядывающая в разрезе, "жила своей жизнью". Кто-то даже завел для нее отдельный аккаунт в соцсети.
На той же церемонии в более скромном, но не менее эффектном образе появилась Гвинет Пэлтроу, доказав, что классика не выходит из моды.
А вот Натали Портман пришла на "Золотой глобус" в сочном платье цвета фуксии от Lanvin и, надо сказать, выглядела в нем прекрасно.
2012 год
Откровенное бархатное платье Анджелины Джоли на церемонии вручения "Оскаров" обсуждают до сих пор. Часто его вспоминают из-за фото, на которых правая нога актрисы, выглядывающая в разрезе, "жила своей жизнью". Кто-то даже завел для нее отдельный аккаунт в соцсети.
На той же церемонии в более скромном, но не менее эффектном образе появилась Гвинет Пэлтроу, доказав, что классика не выходит из моды.
А вот Натали Портман пришла на "Золотой глобус" в сочном платье цвета фуксии от Lanvin и, надо сказать, выглядела в нем прекрасно.
2013 год
Хотя Дженнифер Лоуренс упала в пышном платье от Dior, когда поднималась за своим первым "Оскаром", ее образ не раз попадал в список самых роскошных.
Беременная Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala в облегающем наряде, украшенном цветочным принтом. Это ее платье помещают в рейтинг то лучших, то худших, сравнивая с обивкой дивана. Бесспорно, образ запомнился.
А Кейт Бланшетт в Balenciaga на на премьере фильма "Жасмин" останется в учебниках стилистов как образец вкуса и элегантности.
2013 год
Хотя Дженнифер Лоуренс упала в пышном платье от Dior, когда поднималась за своим первым "Оскаром", ее образ не раз попадал в список самых роскошных.
Беременная Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala в облегающем наряде, украшенном цветочным принтом. Это ее платье помещают в рейтинг то лучших, то худших, сравнивая с обивкой дивана. Бесспорно, образ запомнился.
А Кейт Бланшетт в Balenciaga на на премьере фильма "Жасмин" останется в учебниках стилистов как образец вкуса и элегантности.
2014 год
Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго умеет подчеркивать свою уникальную внешность. Не зря ее считают одной из самых стильных голливудских звезд.
Отличный пример — небесно-голубое платье в греческом стиле от Prada, которое Лупита выбрала для "Оскара".
В тот год на легкости и женственности сделали акцент Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт.
2014 год
Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго умеет подчеркивать свою уникальную внешность. Не зря ее считают одной из самых стильных голливудских звезд.
Отличный пример — небесно-голубое платье в греческом стиле от Prada, которое Лупита выбрала для "Оскара".
В тот год на легкости и женственности сделали акцент Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт.
2015 год
С чем только не сравнивали эпатажное платье Рианны от Giambattista Valli на церемонии вручения премии "Грэмми". Его называли свадебным тортом, мочалкой и париком. Одного не учли: певица умеет подать необычный образ так, что он тут же становится трендом.
На ежегодном балу Института костюма Met Gala Бейонсе в полупрозрачном платье Givenchy была настоящей R’n’B-дивой.
Шарлиз Терон почти всегда попадает в списки наиболее стильно одетых звезд на красных дорожках. Как правило, она выбирает элегантность с акцентом на цвете. Желтое платье Dior — один из таких случаев.
2015 год
С чем только не сравнивали эпатажное платье Рианны от Giambattista Valli на церемонии вручения премии "Грэмми". Его называли свадебным тортом, мочалкой и париком. Одного не учли: певица умеет подать необычный образ так, что он тут же становится трендом.
На ежегодном балу Института костюма Met Gala Бейонсе в полупрозрачном платье Givenchy была настоящей R’n’B-дивой.
Шарлиз Терон почти всегда попадает в списки наиболее стильно одетых звезд на красных дорожках. Как правило, она выбирает элегантность с акцентом на цвете. Желтое платье Dior — один из таких случаев.
2016 год
Кейт Хадсон и Дженнифер Лопес стали главными звездами на "Золотом глобусе" в том году.
Но настоящим триумфатором была Джиджи Хадид. На Fashion Awards в Лондоне ее назвали "Моделью года", элегантный комбинезон с длинным подолом серебристого цвета от Atelier Versace до сих пор вызывает восторг.
2016 год
Кейт Хадсон и Дженнифер Лопес стали главными звездами на "Золотом глобусе" в том году.
Но настоящим триумфатором была Джиджи Хадид. На Fashion Awards в Лондоне ее назвали "Моделью года", элегантный комбинезон с длинным подолом серебристого цвета от Atelier Versace до сих пор вызывает восторг.
2017 год
Супермодель Белла Хадид настолько хорошо выглядит в "голых" нарядах, что это стало ее фирменным приемом.
Так, на Каннском кинофестивале она покорила фотографов и модных критиков шелковым платьем с длинным разрезом от Alexandre Vauthier.
Блейк Лайвли — чуть ли не главная модница Голливуда. Практически каждый ее выход попадает в список лучших. В 2017 году она пришла на ежегодный бал в Метрополитен-музее в изысканном платье золотого цвета с шлейфом, напоминающим хвост птицы от Atelier Versace.
На церемонии вручения "Эмми" в тот год запомнилась семнадцатилетняя актриса Яра Шахиди в спокойном и нежном платье от Prada.
2017 год
Супермодель Белла Хадид настолько хорошо выглядит в "голых" нарядах, что это стало ее фирменным приемом.
Так, на Каннском кинофестивале она покорила фотографов и модных критиков шелковым платьем с длинным разрезом от Alexandre Vauthier.
Блейк Лайвли — чуть ли не главная модница Голливуда. Практически каждый ее выход попадает в список лучших. В 2017 году она пришла на ежегодный бал в Метрополитен-музее в изысканном платье золотого цвета с шлейфом, напоминающим хвост птицы от Atelier Versace.
На церемонии вручения "Эмми" в тот год запомнилась семнадцатилетняя актриса Яра Шахиди в спокойном и нежном платье от Prada.
2018 год
Золотой цвет, облегающий силуэт и декольте — Ирина Шейк сияла в платье Versace на балу Института костюма.
А образ Скарлетт Йоханссон от Balmain на "Эмми", безусловно, был самым женственным.
Несмотря на огромное количество объемных розовых перьев, Леди Гага на Венецианском кинофестивале выглядела изящно в Valentino Haute Couture.
2018 год
Золотой цвет, облегающий силуэт и декольте — Ирина Шейк сияла в платье Versace на балу Института костюма.
А образ Скарлетт Йоханссон от Balmain на "Эмми", безусловно, был самым женственным.
Несмотря на огромное количество объемных розовых перьев, Леди Гага на Венецианском кинофестивале выглядела изящно в Valentino Haute Couture.
2019 год
"Мокрое платье" — именно так назвали наряд телесного цвета Ким Кардашьян. Действительно, звезда в нем выглядела так, будто только что вышла из воды. Трое ассистентов надевали на нее платье из тонкой кожи, дышать и ходить в нем было трудно, и даже муж считал его слишком откровенным. Но эффект достигнут, и это точно останется в истории моды.
Гофре, высокий воротник и фуксия — образ Джеммы Чан от Valentino Haute Couture был одним из самых обсуждаемых на "Оскаре".
В 2019 году на "Золотом глобусе" СМИ признали лучшим образом лиловое платье Леди Гага от Valentino. Длинный подол, пышные рукава и эстетика Голливуда 50-х годов — в нем прекрасно все.
2019 год
"Мокрое платье" — именно так назвали наряд телесного цвета Ким Кардашьян. Действительно, звезда в нем выглядела так, будто только что вышла из воды. Трое ассистентов надевали на нее платье из тонкой кожи, дышать и ходить в нем было трудно, и даже муж считал его слишком откровенным. Но эффект достигнут, и это точно останется в истории моды.
Гофре, высокий воротник и фуксия — образ Джеммы Чан от Valentino Haute Couture был одним из самых обсуждаемых на "Оскаре".
В 2019 году на "Золотом глобусе" СМИ признали лучшим образом лиловое платье Леди Гага от Valentino. Длинный подол, пышные рукава и эстетика Голливуда 50-х годов — в нем прекрасно все.