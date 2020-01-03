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Культура
2020-01-03T08:00+0300
https://ria.ru/20200103/1561716730.html
Самые запоминающиеся наряды знаменитостей за последние десять лет
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РИА Новости

Самые запоминающиеся наряды знаменитостей за последние десять лет

08:00 03.01.2020
43774
О них спорили, ими восхищались, над ними смеялись и копировали, но главное — их запомнили. Речь о платьях, в которых звезды появлялись на красных дорожках в уходящем десятилетии. Наиболее эффектные и шокирующие наряды певиц, актрис и супермоделей — в фотоленте РИА Новости.
© AFP/Getty Images/Kevin Winter, AFP/Gabriel Bouys, AP/Matt Sayles

2010 год

Камерон Диас в платье Oscar De la Renta напомнила кинодиву из Золотого века Голливуда на премии "Оскар", как и Деми Мур в струящемся и более смелом наряде от Versace.

В этом же году актриса Дженьюари Джонс, известная по сериалу "Безумцы", затмила всех на красной дорожке премии "Эмми", появившись в платье цвета индиго.

Камерон Диас, Деми Мур, Дженьюари Джонс
1 из 10

2010 год

Камерон Диас в платье Oscar De la Renta напомнила кинодиву из Золотого века Голливуда на премии "Оскар", как и Деми Мур в струящемся и более смелом наряде от Versace.

В этом же году актриса Дженьюари Джонс, известная по сериалу "Безумцы", затмила всех на красной дорожке премии "Эмми", появившись в платье цвета индиго.

© AFP/Getty Images/Kevin Winter, AFP/Gabriel Bouys, AP/Matt Sayles
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AFP/Getty Images/Jason Merritt, AFP/Getty Images/Jason Merritt

2011 год

Бело-красное платье Зои Салдана со сложной драпировкой покорило ценителей высокой моды на кинофестивале в Каннах.

После церемонии награждения премией "Золотой глобус" наряды Энн Хэтэуэй и Оливии Уайлд сразу попали на страницы глянцевых журналов.

Зои Салдана, Энн Хэтэуэй, Оливия Уайлд
2 из 10

2011 год

Бело-красное платье Зои Салдана со сложной драпировкой покорило ценителей высокой моды на кинофестивале в Каннах.

После церемонии награждения премией "Золотой глобус" наряды Энн Хэтэуэй и Оливии Уайлд сразу попали на страницы глянцевых журналов.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AFP/Getty Images/Jason Merritt, AFP/Getty Images/Jason Merritt
© AP Photo/Amy Sancetta, AFP/Getty Images/Alberto E. Rodriguez, AFP/Getty Images/Frazer Harrison

2012 год

Откровенное бархатное платье Анджелины Джоли на церемонии вручения "Оскаров" обсуждают до сих пор. Часто его вспоминают из-за фото, на которых правая нога актрисы, выглядывающая в разрезе, "жила своей жизнью". Кто-то даже завел для нее отдельный аккаунт в соцсети.

На той же церемонии в более скромном, но не менее эффектном образе появилась Гвинет Пэлтроу, доказав, что классика не выходит из моды.

А вот Натали Портман пришла на "Золотой глобус" в сочном платье цвета фуксии от Lanvin и, надо сказать, выглядела в нем прекрасно.

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман
3 из 10

2012 год

Откровенное бархатное платье Анджелины Джоли на церемонии вручения "Оскаров" обсуждают до сих пор. Часто его вспоминают из-за фото, на которых правая нога актрисы, выглядывающая в разрезе, "жила своей жизнью". Кто-то даже завел для нее отдельный аккаунт в соцсети.

На той же церемонии в более скромном, но не менее эффектном образе появилась Гвинет Пэлтроу, доказав, что классика не выходит из моды.

А вот Натали Портман пришла на "Золотой глобус" в сочном платье цвета фуксии от Lanvin и, надо сказать, выглядела в нем прекрасно.

© AP Photo/Amy Sancetta, AFP/Getty Images/Alberto E. Rodriguez, AFP/Getty Images/Frazer Harrison
© AP/Invision/John Shearer, AFP/Getty Images/Larry Busacca, AP/Invision/Evan Agostini

2013 год

Хотя Дженнифер Лоуренс упала в пышном платье от Dior, когда поднималась за своим первым "Оскаром", ее образ не раз попадал в список самых роскошных.

Беременная Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala в облегающем наряде, украшенном цветочным принтом. Это ее платье помещают в рейтинг то лучших, то худших, сравнивая с обивкой дивана. Бесспорно, образ запомнился.

А Кейт Бланшетт в Balenciaga на на премьере фильма "Жасмин" останется в учебниках стилистов как образец вкуса и элегантности.

Дженнифер Лоуренс, Ким Кардашян, Кейт Бланшетт
4 из 10

2013 год

Хотя Дженнифер Лоуренс упала в пышном платье от Dior, когда поднималась за своим первым "Оскаром", ее образ не раз попадал в список самых роскошных.

Беременная Ким Кардашьян появилась на балу Met Gala в облегающем наряде, украшенном цветочным принтом. Это ее платье помещают в рейтинг то лучших, то худших, сравнивая с обивкой дивана. Бесспорно, образ запомнился.

А Кейт Бланшетт в Balenciaga на на премьере фильма "Жасмин" останется в учебниках стилистов как образец вкуса и элегантности.

© AP/Invision/John Shearer, AFP/Getty Images/Larry Busacca, AP/Invision/Evan Agostini
© AP/Invision/Jordan Strauss, AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Getty Images/Jason Merritt

2014 год

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго умеет подчеркивать свою уникальную внешность. Не зря ее считают одной из самых стильных голливудских звезд.

Отличный пример — небесно-голубое платье в греческом стиле от Prada, которое Лупита выбрала для "Оскара".

В тот год на легкости и женственности сделали акцент Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт.

Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Кейт Бланшетт
5 из 10

2014 год

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго умеет подчеркивать свою уникальную внешность. Не зря ее считают одной из самых стильных голливудских звезд.

Отличный пример — небесно-голубое платье в греческом стиле от Prada, которое Лупита выбрала для "Оскара".

В тот год на легкости и женственности сделали акцент Пенелопа Крус и Кейт Бланшетт.

© AP/Invision/Jordan Strauss, AP/Invision/Jordan Strauss, AFP/Getty Images/Jason Merritt
© AFP/Valerie Macon, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Anne-Christine Poujoulat

2015 год

С чем только не сравнивали эпатажное платье Рианны от Giambattista Valli на церемонии вручения премии "Грэмми". Его называли свадебным тортом, мочалкой и париком. Одного не учли: певица умеет подать необычный образ так, что он тут же становится трендом.

На ежегодном балу Института костюма Met Gala Бейонсе в полупрозрачном платье Givenchy была настоящей R’n’B-дивой.

Шарлиз Терон почти всегда попадает в списки наиболее стильно одетых звезд на красных дорожках. Как правило, она выбирает элегантность с акцентом на цвете. Желтое платье Dior — один из таких случаев.

Рианна, Бейонсе, Шарлиз Терон
6 из 10

2015 год

С чем только не сравнивали эпатажное платье Рианны от Giambattista Valli на церемонии вручения премии "Грэмми". Его называли свадебным тортом, мочалкой и париком. Одного не учли: певица умеет подать необычный образ так, что он тут же становится трендом.

На ежегодном балу Института костюма Met Gala Бейонсе в полупрозрачном платье Givenchy была настоящей R’n’B-дивой.

Шарлиз Терон почти всегда попадает в списки наиболее стильно одетых звезд на красных дорожках. Как правило, она выбирает элегантность с акцентом на цвете. Желтое платье Dior — один из таких случаев.

© AFP/Valerie Macon, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Anne-Christine Poujoulat
© AFP/Getty Images/Jason Merritt, AFP/Valerie Macon, AFP/Daniel Leal-Olivas

2016 год

Кейт Хадсон и Дженнифер Лопес стали главными звездами на "Золотом глобусе" в том году.

Но настоящим триумфатором была Джиджи Хадид. На Fashion Awards в Лондоне ее назвали "Моделью года", элегантный комбинезон с длинным подолом серебристого цвета от Atelier Versace до сих пор вызывает восторг.

Кейт Хадсон, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид
7 из 10

2016 год

Кейт Хадсон и Дженнифер Лопес стали главными звездами на "Золотом глобусе" в том году.

Но настоящим триумфатором была Джиджи Хадид. На Fashion Awards в Лондоне ее назвали "Моделью года", элегантный комбинезон с длинным подолом серебристого цвета от Atelier Versace до сих пор вызывает восторг.

© AFP/Getty Images/Jason Merritt, AFP/Valerie Macon, AFP/Daniel Leal-Olivas
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Getty Images/Frazer Harrison

2017 год

Супермодель Белла Хадид настолько хорошо выглядит в "голых" нарядах, что это стало ее фирменным приемом.

Так, на Каннском кинофестивале она покорила фотографов и модных критиков шелковым платьем с длинным разрезом от Alexandre Vauthier.

Блейк Лайвли — чуть ли не главная модница Голливуда. Практически каждый ее выход попадает в список лучших. В 2017 году она пришла на ежегодный бал в Метрополитен-музее в изысканном платье золотого цвета с шлейфом, напоминающим хвост птицы от Atelier Versace.

На церемонии вручения "Эмми" в тот год запомнилась семнадцатилетняя актриса Яра Шахиди в спокойном и нежном платье от Prada.

Белла Хадид, Блейк Лайвли, Яра Шахиди
8 из 10

2017 год

Супермодель Белла Хадид настолько хорошо выглядит в "голых" нарядах, что это стало ее фирменным приемом.

Так, на Каннском кинофестивале она покорила фотографов и модных критиков шелковым платьем с длинным разрезом от Alexandre Vauthier.

Блейк Лайвли — чуть ли не главная модница Голливуда. Практически каждый ее выход попадает в список лучших. В 2017 году она пришла на ежегодный бал в Метрополитен-музее в изысканном платье золотого цвета с шлейфом, напоминающим хвост птицы от Atelier Versace.

На церемонии вручения "Эмми" в тот год запомнилась семнадцатилетняя актриса Яра Шахиди в спокойном и нежном платье от Prada.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Getty Images/Frazer Harrison
© AFP/Getty Images for New York Magazine/Noam Galai, AFP/Getty Images/Frazer Harrison, AFP/Vincenzo Pinto

2018 год

Золотой цвет, облегающий силуэт и декольте — Ирина Шейк сияла в платье Versace на балу Института костюма.

А образ Скарлетт Йоханссон от Balmain на "Эмми", безусловно, был самым женственным.

Несмотря на огромное количество объемных розовых перьев, Леди Гага на Венецианском кинофестивале выглядела изящно в Valentino Haute Couture.

Ирина Шейк, Скарлетт Йоханссон, Леди Гага
9 из 10

2018 год

Золотой цвет, облегающий силуэт и декольте — Ирина Шейк сияла в платье Versace на балу Института костюма.

А образ Скарлетт Йоханссон от Balmain на "Эмми", безусловно, был самым женственным.

Несмотря на огромное количество объемных розовых перьев, Леди Гага на Венецианском кинофестивале выглядела изящно в Valentino Haute Couture.

© AFP/Getty Images for New York Magazine/Noam Galai, AFP/Getty Images/Frazer Harrison, AFP/Vincenzo Pinto
© AP/Invision/Charles Sykes, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Getty Images/Jon Kopaloff

2019 год

"Мокрое платье" — именно так назвали наряд телесного цвета Ким Кардашьян. Действительно, звезда в нем выглядела так, будто только что вышла из воды. Трое ассистентов надевали на нее платье из тонкой кожи, дышать и ходить в нем было трудно, и даже муж считал его слишком откровенным. Но эффект достигнут, и это точно останется в истории моды.

Гофре, высокий воротник и фуксия — образ Джеммы Чан от Valentino Haute Couture был одним из самых обсуждаемых на "Оскаре".

В 2019 году на "Золотом глобусе" СМИ признали лучшим образом лиловое платье Леди Гага от Valentino. Длинный подол, пышные рукава и эстетика Голливуда 50-х годов — в нем прекрасно все.

Ким Кардашян, Джемма Чан, Леди Гага
10 из 10

2019 год

"Мокрое платье" — именно так назвали наряд телесного цвета Ким Кардашьян. Действительно, звезда в нем выглядела так, будто только что вышла из воды. Трое ассистентов надевали на нее платье из тонкой кожи, дышать и ходить в нем было трудно, и даже муж считал его слишком откровенным. Но эффект достигнут, и это точно останется в истории моды.

Гофре, высокий воротник и фуксия — образ Джеммы Чан от Valentino Haute Couture был одним из самых обсуждаемых на "Оскаре".

В 2019 году на "Золотом глобусе" СМИ признали лучшим образом лиловое платье Леди Гага от Valentino. Длинный подол, пышные рукава и эстетика Голливуда 50-х годов — в нем прекрасно все.

© AP/Invision/Charles Sykes, AP/Invision/Charles Sykes, AFP/Getty Images/Jon Kopaloff
40773359
КультураСтиль жизниИрина ШейкКейт БланшеттСкарлетт ЙоханссонЭнн ХэтэуэйБейонсе НоулзКимберли КардашянШарлиз ТеронДженнифер ЛоуренсРианна (Робин Фенти)Деми Мур (Деметрия Гайнс)Гвинет ПэлтроуДженнифер ЛопесLady Gaga (Стефани Джерманотта)Камерон ДиазНатали ПортманАнджелина Джоли (Войт)
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