Самые запоминающиеся наряды знаменитостей за последние десять лет

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2010 год

Камерон Диас в платье Oscar De la Renta напомнила кинодиву из Золотого века Голливуда на премии "Оскар", как и Деми Мур в струящемся и более смелом наряде от Versace.

В этом же году актриса Дженьюари Джонс, известная по сериалу "Безумцы", затмила всех на красной дорожке премии "Эмми", появившись в платье цвета индиго.