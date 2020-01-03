Меньше батальона. Самые маленькие армии мира

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Пятерку стран с наиболее многочисленными и хорошо экипированными вооруженными силами назовет едва ли не каждый, кто хоть немного интересуется военной тематикой. А между тем на планете хватает государств с куда более компактными армиями. О самых миниатюрных вооруженных силах в мире — в материале РИА Новости.

Сан-Марино

В армии Республики Сан-Марино числятся где-то 75-100 человек. Для территории в 61 квадратный километр это даже многовато. Вся страна окружена Италией и находится под протекторатом Рима. Основной воинский контингент карликового государства — корпус дворцовой стражи, в чьи обязанности входят охрана Республиканского дворца, патрулирование границ и содействие полиции. От призыва в Сан-Марино отказались давно, служба — дело сугубо добровольное.

Поскольку Сан-Марино не входит в НАТО и другие военные блоки, армию задействуют исключительно в церемониальных мероприятиях, связанных с национальными праздниками и встречами иностранных правительственных делегаций. Почетный караул вооружен австрийскими пистолетами Glock разных моделей, а также итальянскими винтовками Beretta BM59 образца 1959-го. Бронетехника отсутствует, а для быстрой переброски войск используются обычные внедорожники. Военно-воздушных сил также нет.

Несмотря на скромную армию, республика неоднократно принимала участие в войнах. Например, в Первую мировую выступила на стороне Антанты и выделила для участия в боевых действиях 15 солдат. В годы Второй мировой, несмотря на объявленный властями нейтралитет, Сан-Марино оккупировали немцы. Британские ВВС регулярно совершали налеты на расквартированных здесь гитлеровцев. Были жертвы и среди мирного населения.

Ватикан

Пословица "не числом, а умением" как нельзя лучше подходит Вооруженным силам Ватикана, представленным Швейцарским гвардейским корпусом, насчитывающим 110 военнослужащих. Это подразделение отвечает за безопасность папы римского, укомплектовано опытными и прекрасно подготовленными бойцами. Личный состав — только швейцарские граждане и только католики. Официальный язык гвардии — немецкий. Основные функции — несение караульной службы у входа в Ватикан, на всех этажах Апостольского дворца, у покоев папы и государственного секретаря. Без гвардейцев не обходится ни одна торжественная месса в соборе Святого Петра, ни одна аудиенция или дипломатический прием.

Оружие из арсенала гвардейцев неоднократно изымали, но потом возвращали. В последний раз — после покушения на Иоанна Павла II 13 мая 1981-го. Гвардейский корпус вооружен пистолетами SIGSauer P220 и Glock 19, пистолетами-пулеметами Heckler & Koch MP5A3 и штурмовыми винтовками SIGSG 550. Боевой техники нет за ненадобностью. В случае чего город-государство всегда прикроет Италия.

Антигуа и Барбуда

В Вооруженных силах крошечного государства Карибского бассейна Антигуа и Барбуда под ружьем всего 170 человек. Сухопутные войска состоят из одного батальона и отвечают за внутреннюю безопасность наравне с местной полицией.

Армию королевства привлекали и к международным операциям. В частности, 14 военнослужащих участвовали во вторжении в Гренаду 25 октября 1983-го под командованием США. А в 1995-м королевские солдаты в рамках операции "Поддержка демократии" действовали на территории Гаити, когда американцы вторглись на остров, чтобы вернуть к власти законного президента, свергнутого военной хунтой.

Еще в королевстве есть береговая охрана, где служат порядка 50 человек. В сфере их ответственности — пресечение наркотрафика, обеспечение безопасности рыбного промысла, а также борьба с незаконной миграцией.

Сейшельские острова

Сейшельские острова с населением в 90 тысяч человек держат под ружьем 450 военнослужащих. Имеются и собственные Военно-воздушные силы: пять турбовинтовых самолетов — два китайских Y-12, два немецких Dornier 228 и один канадский DHC-6 Twin Otter.

Военно-морской флот представлен несколькими патрульными катерами и двумя старенькими канонерками Type-062, переданными Сейшелам Китаем и ОАЭ. Эти лодки даже оснащены артиллерией — 57-миллиметровыми пушками. Кроме того, в ВМС входит подразделение морской пехоты численностью 80 человек.

Небольшие Вооруженные силы Сейшельских островов обеспечивают морскую безопасность государства и борются с пиратством. С 2014-го США проводят совместные патрулирования с сейшельскими моряками, обучают их управлению беспилотными летательными аппаратами. Другим сильным союзником республики в регионе считается Индия. Сейшелы, в частности, заказали у индийских компаний несколько наземных радаров.

Барбадос

Вооруженные силы Барбадоса насчитывают 610 военнослужащих. Это сопоставимо с российским мотострелковым батальоном. Их основная задача — прикрытие страны с моря, борьба с контрабандой наркотиков и помощь местной полиции в охране общественного порядка. Около 500 человек — это сухопутные войска. Что интересно, армия Барбадоса участвовала в двух мировых войнах на стороне США. Кроме того, ее задействовали при оккупации Гренады в 1983-м.