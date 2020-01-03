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Религия и мировоззрение
2020-01-03T08:00+0300
https://ria.ru/20200103/1560592120.html
"Захороненные головы". Легенды мечети, с которой начнется конец света
https://cdn23.img.ria.ru/images/156059/21/1560592178_0:403:2730:1939_1036x0_80_0_0_65dd0e58b5f34d93a3b867cadae018fe.jpg
РИА Новости

"Захороненные головы". Легенды мечети, с которой начнется конец света

08:00 03.01.2020
23387
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. С мечетью Омейядов в Дамаске, священной и для мусульман и для христиан, связано немало преданий — в том числе и о последних временах человечества. Об уникальной истории святыни и легендах вокруг нее — в материале РИА Новости.

Последний призыв на молитву

Оживленный базар Хамидия в центре Дамаска — самый древний в мире. Здесь всегда людно и шумно. Даже обстрелы террористов в годы войны не нарушали ритма Хамидии. Этот пестрый муравейник ненадолго замолкает, лишь когда с минаретов мечети Омейядов звучит призыв на молитву.
Первые в истории ислама минареты, как заверяет местное духовенство, появились именно у этой мечети, и зов муэдзина впервые прозвучал отсюда.
Это корреспонденту РИА Новости объясняет имам Ахмед Букар. Мы останавливаемся во внутреннем дворе огромной молельни, и он указывает на юго-восточную башню. Об этом минарете знает практически каждый мусульманин.
CC BY 2.0 / gray_um / Минарет пророка Исы в мечети Омейядов в Дамаске
Минарет пророка Иссы в мечети Омейядов в Дамаске
CC BY 2.0 / gray_um /
Минарет пророка Исы в мечети Омейядов в Дамаске
"Там прозвучит последний призыв к людям — именно тут на землю спустится накануне Киямата (Страшного суда. — Прим. ред.) пророк Иса, Иисус Христос", — продолжает имам.
Но, как гласит Священное писание христианства и ислама, никто не знает ни дня, ни часа грядущего второго пришествия. В Дамаске помнят об этом, стараясь всегда быть наготове: каждый день один из имамов стелет новый ковер на то место, куда ступит нога сошедшего с небес пророка Исы.
Затем, согласно исламскому вероучению, Иса направится на север Сирии в город Дабик, где произойдет битва с лжепророком Даджалом (аналог Антихриста в исламе. — Прим. ред.) — последняя в земной истории.

Две главы под одной крышей

Согласно же христианским представлениям, перед Страшным судом в мир сначала явится пророк Иоанн Креститель. Он, как и в новозаветные времена, возвестит людям о скором пришествии Христа. И за свои проповеди будет вновь умерщвлен — точно так же, как это сделали слуги царя Ирода в известной библейской истории: его обезглавят.
Голова Иоанна Предтечи стала одной из первых святынь христианства, и верующие в течение нескольких столетий то и дело ее перепрятывали. Одну из частей, а возможно, и всю голову целиком, перезахоронили в Дамаске — так утверждают местные жители.
"Строители мечети Омейядов (в VIII веке. — Прим. ред.) наткнулись на гробницу, где не было ни единого намека на то, кто в ней похоронен. И решили разрушить ее. Едва нанесли несколько ударов, как из камня пошла кровь", — пересказывает предание об обретении главы пророка Иоанна имам мечети Омейядов.
По приказу халифа Аль-Валида, строившего мечеть с 706 по 715 год, могилу не тронули. Над ней возвели небольшое сооружение, которое сейчас находится прямо в центре молельного зала под сводами основного здания. Так одна из величайших христианских святынь оказалась в сердце святыни исламской.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМогила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
В построенной мусульманами гробнице над могилой с головой Иоанна Крестителя есть проемы для записок. Ими пользуются в основном мусульмане, чтущие христианского святого под именем пророка Яхъи и обращающиеся к нему с различными просьбами.
Что интересно, примерно в ста метрах от гроба Яхъи находится могила еще одного святого — уже шиитского. В мечети Омейядов погребена голова Хусейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, принявшего мученическую смерть в 680 году. День его гибели — Ашура — самый скорбный у шиитов, верующие отмечают его плачем и самобичеванием.
Для последователей шиитской ветви ислама в мечети выделено помещение, где они молятся у могилы Хусейна. Иноверцев на свои обряды шииты не пускают, однако для корреспондента РИА Новости сделали исключение.
У христиан же особой зоны в мечети нет — им время от времени позволяют молиться непосредственно у гробницы с головой Иоанна Предтечи.

Переплюнуть византийцев

С христианами мечеть Омейядов тесно связана не только из-за гробницы с головой Иоанна Крестителя. В византийский период тут стояла церковь. Мусульмане, завоевав Дамаск в 635 году, гарантировали иноверцам неприкосновенность всех храмов. Но в начале VIII века этот город становится столицей Омейядского халифата — огромного государства, простиравшегося от Западной Индии до юга современной Франции, и его правитель повелел построить в центре мечеть под стать величию молодой исламской империи.
"Халиф Аль-Валид выбрал место, где был византийский храм, а до этого — римское святилище Юпитера (его остатки сохранились напротив входа в мечеть. — Прим. ред.). Халиф помнил о данном его предками обещании не рушить христианские молельни и предложил местной общине сделку: они отдают ему эту церковь, а он им выделяет деньги на возведение четырех таких же в других частях города", — рассказывает имам мечети Омейядов.
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Омейядов в Дамаске
Фрагменты переданного в его распоряжение сооружения Аль-Валид использовал при строительстве грандиозной мечети, поэтому по архитектуре она напоминает византийский храм. Кроме того, правитель обильно украсил здание мозаикой, сделав его одним из самых красивых в мире.
"Он понимал, что Сирия — страна, давно занятая христианами, и не мог не обращать внимания на красоту церквей. Таких чарующе прекрасных и знаменитых своим великолепием, как, например, аль-Кумама (арабское название храма Гроба Господня в Иерусалиме. — Прим. ред.). Поэтому халиф стремился построить для мусульман мечеть, которая бы помешала им разглядывать те церкви и стала бы единственным чудом на весь мир!" — писал сто лет спустя историк Аль-Мукаддаси.
© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Омейядов в Дамаске
Огромную мечеть с молитвенным залом длиной 136 метров, вмещающим десять тысяч верующих, построили всего за девять лет. Ради этого халиф Аль-Валид собрал мастеров со всех концов огромной империи, пригласив вдобавок византийских храмостроителей.
"И потратил на нее харадж (доход от налогов. — Прим. ред.) Сирии за семь лет да еще добавил 18 кораблей, груженных золотом и серебром и приплывших с Кипра, не считая подаренных царем румов (византийским императором. — Прим. ред.) и мусульманскими правителями драгоценных камней, утвари и мозаик", — свидетельствовал Аль-Мукаддаси.
Эта мечеть настолько впечатлила мусульманский мир, что ее объявили четвертой по значимости после мечетей Аль-Харам в Мекке, Пророка Мухаммеда в Медине и Аль-Акса в Иерусалиме.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Города мира. Дамаск
 Города мира. Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Города мира. Дамаск

Пристанище "Защитника веры"

Из-за внутриполитических интриг государство Омейядов просуществовало недолго, всего 90 лет. Но в XII веке Дамаск вновь стал центром исламского мира. Султан курдского происхождения Юсуф ибн Аюб сделал город не только столицей своего государства, скрепленного идеей "священной войны" против крестоносцев, но и плацдармом для "освобождения от неверных" Иерусалима, "третьего города ислама". За свои устремления он получил прозвище, с которым войдет в историю: Саладин ("Защитник веры").
Султан сдержал данное единоверцам обещание освободить священный город. В 1087 году на куполе обращенной крестоносцами в христианский храм в 1099 году мечети Аль-Акса в Иерусалиме вместо креста вновь засиял полумесяц.
Спустя шесть лет знаменитый правитель тяжело заболел. Предчувствуя скорую смерть, он завещал похоронить его не в Иерусалиме, обретению которого для мусульман он посвятил многие годы жизни, а в Дамаске, в мечети Омейядов. Согласно преданию, перед кончиной султан раздал все имущество бедным, поэтому в его покоях нашли всего лишь несколько монет.
"Сторонники Саладина опасались, что крестоносцы в отместку за Иерусалим захватят Дамаск и осквернят его могилу. Поэтому они на всякий случай подготовили несколько могильных плит, которые готовы были расставить по всему городу. Они верили, что эта уловка спасла бы захоронение", — поясняет имам мечети Омейядов.
© РИА Новости / Антон СкрипуновМогила Саладина в Дамаске
Могила Саладина в Дамаске
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Могила Саладина в Дамаске
Опасения сподвижников Саладина не сбылись. Однако спустя 800 лет могила одного из самых известных деятелей эпохи Крестовых походов оказалась в опасности. С началом войны в Сирии исторический квартал Дамаска периодически обстреливали из минометов окопавшиеся на северо-востоке города боевики. Террористы бомбили не только древний христианский квартал, но и значимую для ислама мечеть. Несколько снарядов взорвались во внутреннем дворе возле мавзолея Защитника веры, слегка повредив строение.
Из-за войны приток паломников и туристов в мечеть резко сократился, в какой-то момент сюда ходили лишь местные жители помолиться. Сейчас же к древней святыне вновь устремились все, кто хочет увидеть одну из самых красивых в мире мечетей и прикоснуться к ее легендарной истории.
Площадь Мерджи в Дамаске
30 сентября 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Россия сделала главное". Как живет Дамаск после войны
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Религия и мировоззрениеВойна в СирииАналитика - Религия и мировоззрениеПророк МухаммедМединаИерусалимСирияДамаск (город)В мире
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