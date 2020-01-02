Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта. Ране сообщалось, что на борту находились 15 человек.

В суданском регионе Дарфур продолжается с февраля 2003 года идет гражданский конфликт. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.