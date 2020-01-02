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Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
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РИА Новости

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

23:50 02.01.2020 (обновлено: 01:53 03.01.2020)
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© Depositphotos / chrissiАнтена радара
Антена радара
© Depositphotos / chrissi
КАИР, 2 янв - РИА Новости. В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Самолет, по данным военных, разбился через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна и упал в пяти километрах от аэропорта. Ране сообщалось, что на борту находились 15 человек.
Суданская газета Sudan Tribune сообщает, что министр юстиции страны Насреддин Абдель Бари покинул по служебной необходимости разбившийся Ан-12 за несколько минут до взлета.
В суданском регионе Дарфур продолжается с февраля 2003 года идет гражданский конфликт. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами.
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Крушение Ан-12 в СуданеАн-12СуданВ мире
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