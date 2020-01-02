Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T23:48+0300
https://ria.ru/20200102/1563082162.html
Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп собрал в четвертом квартале $46 млн пожертвований избирателей

23:48 02.01.2020
295
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидаты в президенты США, включая действующего главу государства Дональда Трампа, обнародовали в четверг суммы пожертвований от избирателей за четвертый квартал 2019 года. Трамп лидирует, собрав 46 миллионов долларов, у демократов впереди Берни Сандерс с 34,5 миллиона долларов, а фаворит опросов среди демократов Джо Байден собрал в два раза меньше Трампа.
Всего Трамп собрал на свое переизбрание 143 миллиона долларов, 102 миллиона долларов еще не потрачены. Сборы последних трех месяцев оказались рекордно высокими для Трампа в нынешней предвыборной кампании на фоне процедуры импичмента, которую начали демократы в палате представителей.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 21:32
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
"Это свидетельство широкой низовой поддержки и блестящего послужного списка достижений", - говорится в заявлении руководителя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс собрал за последние три месяца 2019 года 34,5 миллиона долларов, что стало рекордом среди кандидатов-демократов. Всего за 2019 год Сандерс собрал 96 миллионов долларов, подтвердив свою репутацию наиболее сильного специалиста по сбору пожертвований среди демократов. При этом Сандерс отказывается брать пожертвования у крупных корпораций, чье влияние на экономику он намерен ограничить, и полагается на небольшие пожертвования. У Сандерса больше всего индивидуальных спонсоров — 1,3 миллиона.
Мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич собрал за четвертый квартал 24,7 миллиона долларов, оказавшись на третьем месте. Бывший вице-президент Джо Байден, который традиционно отличается не слишком высокими результатами по сбору средств, получил 22,7 миллиона долларов. Еще один ведущий кандидат, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, объявила на прошлой неделе, что получила 17 миллионов долларов в четвертом квартале.
Праймериз на президентских выборах стартуют в феврале, летом Республиканская и Демократическая партии выдвинут по одному кандидату в президенты, а сами президентские выборы пройдут 3 ноября.
Президент США Дональд Трамп
11 декабря 2019, 01:29
Трамп обсудил с Лавровым тему "вмешательства России" в выборы США
321102
Обсудить 0
Берни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Антена радара
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Стоп-кадр из сериала Дракула
Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Вид на город Алжир
В Алжире освободили почти 80 оппозиционеров
Мадрид, Испания
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до девяти
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Турецкие военные
Политолог прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии
Ситуация на Украине
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии (PSOE) выступает у штаба партии в Мадриде
Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния