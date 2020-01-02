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Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
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РИА Новости

Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12

23:18 02.01.2020 (обновлено: 01:19 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Алексей Куденко
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Правительство Судана в четверг подтвердило гибель 11 человек в результате крушения военного самолета в районе города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур, сообщило суданское телевидение.
Ранее сообщалось, что военный самолет, предположительно Ан-12, разбился в четверг после вылета из города Эль-Генейна, куда ранее этот же борт доставил гуманитарную помощь. Катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта, жертвами могли стать 15 человек, включая трех представителей местного судейского корпуса и одного сотрудника Всемирной продовольственной организации.
По информации суданских СМИ, экипаж самолета состоял из граждан Судана.
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Крушение Ан-12 в СуданеАн-12СуданВ мире
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