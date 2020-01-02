Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12

КАИР, 2 янв - РИА Новости. Правительство Судана в четверг подтвердило гибель 11 человек в результате крушения военного самолета в районе города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур, сообщило суданское телевидение.
Ранее сообщалось, что военный самолет, предположительно Ан-12, разбился в четверг после вылета из города Эль-Генейна, куда ранее этот же борт доставил гуманитарную помощь. Катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта, жертвами могли стать 15 человек, включая трех представителей местного судейского корпуса и одного сотрудника Всемирной продовольственной организации.
قبل قليل | سقوط طائرة عسكرية انتنوف (12) متحركة من الجنينة للخرطوم شرق مطار الشهيد صبيرة بمنطقة كرك ومصرع جميع مافيها ،على متنها العميد قائد الطائرة وثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة wfp و15مواطن— Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) January 2, 2020
كان يفترض أن يسافر فيها وزير العدل لكنه تخلف في اخر لحظة والآن في مقر اقامته pic.twitter.com/frvzr86K9H
По информации суданских СМИ, экипаж самолета состоял из граждан Судана.