В Алжире сформировали новое правительство

Алжир готовит инициативы по урегулированию в Ливии

Алжир готовит инициативы по урегулированию в Ливии

Ранее Джеррад заявлял, что новое правительство будет профессиональным, совершенно независимым и никак не связанным с прошлым правящим режимом.