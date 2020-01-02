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В Алжире сформировали новое правительство
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РИА Новости

В Алжире сформировали новое правительство

23:06 02.01.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад завершил формирование нового правительства и представил список министров президенту Абдельмаджиду Теббуну, сообщает алжирское телевидение.
Камель Бельджуд станет главой МВД страны, МИД возглавит Сабри Букадум, министерство энергетики - Мухаммед Аркаб, министром юстиции назначен Белькасем Зегмати, министром финансов - Абдеррахман Рауия, культурой займется Бендудад Малика, сельским хозяйством - Сидахмед Ферухи. Начальником генштаба и вице-министром национальной обороны Алжира утвержден Саид Шангриха.
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Вчера, 16:46
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Ранее Джеррад заявлял, что новое правительство будет профессиональным, совершенно независимым и никак не связанным с прошлым правящим режимом.
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Алжир (республика)В мире
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