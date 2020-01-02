Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до девяти

ДТП произошло в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области, на 14-м километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис. По данным регионального управления МВД, водитель иномарки столкнулся с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. В МЧС ранее сообщили о четырех раненых.

"Всего в ДТП пострадало 11 человек, из них погибло два человека. После оказания медицинской помощи в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи семь человек направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, один пострадавший госпитализирован. Одному человеку медицинская помощь оказана на месте, он отказался от госпитализации", - говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.