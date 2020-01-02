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Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до девяти
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до девяти

22:55 02.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП в Нижегородской области, где при столкновении легкового автомобиля с маршруткой погибли два человека, сообщает региональное министерство здравоохранения.
ДТП произошло в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области, на 14-м километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис. По данным регионального управления МВД, водитель иномарки столкнулся с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. В МЧС ранее сообщили о четырех раненых.
"Всего в ДТП пострадало 11 человек, из них погибло два человека. После оказания медицинской помощи в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи семь человек направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, один пострадавший госпитализирован. Одному человеку медицинская помощь оказана на месте, он отказался от госпитализации", - говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.
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Вчера, 15:47
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МЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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