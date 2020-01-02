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В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
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РИА Новости

В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ

22:53 02.01.2020 (обновлено: 22:54 02.01.2020)
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© AFP 2019 / ANP / Robin UtrechtПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
© AFP 2019 / ANP / Robin Utrecht
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за последнюю неделю получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась, сообщает издание NL Times со ссылкой на нидерландскую полицию.
В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.
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Все подозрительные письма были объемными, на них был помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации. На каждой посылке логотип и адрес были напечатаны на одной наклейке, а данные получателя – на второй. Кроме того, в четверг в штаб-квартире CIB в Роттердаме полиция обнаружила шестую "почтовую бомбу".
"Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям", - цитирует издание заявление полицейских.
Правоохранители пока не объявили о задержании подозреваемых.
Между тем нидерландские власти призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB. При этом правоохранители исключили какую-либо прямую связь между предприятием по взысканию долгов и отправленными посылками.
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