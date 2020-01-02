В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы, судьба двоих оставалась неизвестна. К полудню на месте пожара спасатели нашли тело одного погибшего.