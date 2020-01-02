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В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших
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РИА Новости

В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших

22:41 02.01.2020 (обновлено: 22:45 02.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на месте пожара в жилом многоквартирном доме в Астрахани, количество жертв достигло трех, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы, судьба двоих оставалась неизвестна. К полудню на месте пожара спасатели нашли тело одного погибшего.
"В 22.44 (21.44 мск) на месте пожара по улице Советская обнаружен второй погибший... В 23.21 (22.21 мск) нашли третьего", - сказал он. Личности погибших устанавливаются.
По факту происшествия следователи организовали проверку.
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Вчера, 12:13
Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
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РоссияАстраханьПроисшествия
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