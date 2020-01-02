В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на месте пожара в жилом многоквартирном доме в Астрахани, количество жертв достигло трех, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы, судьба двоих оставалась неизвестна. К полудню на месте пожара спасатели нашли тело одного погибшего.
"В 22.44 (21.44 мск) на месте пожара по улице Советская обнаружен второй погибший... В 23.21 (22.21 мск) нашли третьего", - сказал он. Личности погибших устанавливаются.
По факту происшествия следователи организовали проверку.