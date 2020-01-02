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Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
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РИА Новости

Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

22:20 02.01.2020 (обновлено: 01:19 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Алексей Куденко
КАИР, 2 янв — РИА Новости. Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
По информации телеканала, среди жертв — трое представителей местного судейского корпуса.
В то же время, по информации суданских СМИ, в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.
Военный самолет — по предварительным данным, Ан-12 — разбился в четверг после вылета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта.
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Крушение Ан-12 в СуданеАн-12СуданВ мире
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