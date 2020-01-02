Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии

МАДРИД, 2 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Соглашение социалистов, формирующих правительство Испании, с Левыми республиканцами Каталонии (ERC) предусматривает проведение переговоров по выходу из кризиса в Каталонии

Предполагается, что переговоры пройдут между женералитетом Каталонии и правительством Испании, а их результаты представят на утверждение жителям автономного сообщества.

Педро Санчеса на пост премьера Испании. Дата обсуждения и голосования по кандидатуре Санчеса должна быть официально объявлена в ближайшее время. По предварительным данным, заседания будут назначены на 4, 5 и 7 января. Со своей стороны Левые республиканцы Каталонии согласились не мешать утверждению лидера социалистовна пост премьера Испании. Дата обсуждения и голосования по кандидатуре Санчеса должна быть официально объявлена в ближайшее время. По предварительным данным, заседания будут назначены на 4, 5 и 7 января.

В четверг национальный совет ERC подавляющим большинством голосов (96%) поддержал соглашение с социалистами. Тринадцать депутатов от ERC воздержатся при голосовании по утверждению Санчеса. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель председателя женералитета Каталонии левый республиканец Пере Арагонес.

Тринадцать голосов Левых республиканцев в испанском парламенте – решающие для Санчеса во втором туре. Для утверждения в первом туре необходимо, чтобы Санчеса поддержало абсолютное большинство депутатов – 176 из 350, для утверждения во втором туре достаточного простого большинства – число голосов за должно быть больше голосов против.

В тексте соглашения, к которому удалось прийти социалистам и левым республиканцам, говорится, что они готовы разблокировать политический конфликт в Каталонии и "заложить основу" для его разрешения, партии заявили о намерении начать "новый этап", "основанный на эффективном диалоге". В частности, они признали политический характер каталонского конфликта, требующего решения путем диалога и переговоров.

Стороны договорились начать круглый стол между правительствами Испании и Каталонии, на котором будет "вестись открытый диалог по всем представленным предложениям", следует из соглашения. Работа круглого стола должна начаться через 15 дней после утверждения правительства в Мадриде.

"Стоит изучить эту возможность со всей осторожностью, но со всей убежденностью, что мы открываем новый путь", - заявил Арагонес и добавил, что диалог с Мадридом "не исключает иных действий и мобилизации движения за независимость".

При этом ERC в ходе переговоров может предложить испанскому правительству провести референдум о будущем Каталонии. "Мы поддерживаем референдум о независимости", - добавил Арагонес.

Соглашение с социалистами ранее раскритиковала правая партия "Вместе за Каталонию" (лидеры – бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и его преемник на этом посту Ким Торра). В четверг Торра встретился с Арагонесом и заявил ему, что все соглашения с Мадридом должны проходить через женералитет. В свою очередь Арагонес предложил Торре вместе "защищать право на самоопределение Каталонии" на переговорах с испанским правительством после его утверждения.

Заседания по обсуждению и голосованию по кандидатуре Санчеса назначены на 4, 5 и 7 января.

Социалистам (120 мандатов) удалось заключить соглашение о формировании коалиционного правительства с левой Unidas Podemos (35). Санчеса готовы поддержать также правые баскские националисты (PNV, 6), за скорее всего проголосуют депутаты от мелких партий - "Больше страны" (Más País, 3), Галисийский националистический блок (1), "Теруэль существует" (1) и "Новые Канары" (1).