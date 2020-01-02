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В Судане разбился самолет Ан-12
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РИА Новости

В Судане разбился самолет Ан-12

21:50 02.01.2020 (обновлено: 01:19 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВоенно-транспортный самолёт Ан-12
Военно-транспортный самолёт Ан-12
© РИА Новости / Алексей Куденко
КАИР, 2 янв — РИА Новости. Военный самолет Ан-12 разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
Самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.
По информации телеканала, на борту находилось 15 человек: экипаж и "местные чиновники". Все они погибли. Правительство Судана пока подтвердило гибель 11 человек.
Как сообщают СМИ, среди пассажиров были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации.
Других подробностей пока не приводится.
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Крушение Ан-12 в СуданеСуданБезопасностьПроисшествияВ мире
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