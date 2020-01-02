В Судане разбился самолет Ан-12

КАИР, 2 янв — РИА Новости. Военный самолет Ан-12 разбился в провинции Западный Дарфур в Военный самолет Ан-12 разбился в провинции Западный Дарфур в Судане , сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия"

Самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.

قبل قليل | سقوط طائرة عسكرية انتنوف (12) متحركة من الجنينة للخرطوم شرق مطار الشهيد صبيرة بمنطقة كرك ومصرع جميع مافيها ،على متنها العميد قائد الطائرة وثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة wfp و15مواطن

كان يفترض أن يسافر فيها وزير العدل لكنه تخلف في اخر لحظة والآن في مقر اقامته pic.twitter.com/frvzr86K9H — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) 2 января 2020 г.

По информации телеканала, на борту находилось 15 человек: экипаж и "местные чиновники". Все они погибли. Правительство Судана пока подтвердило гибель 11 человек.

Как сообщают СМИ, среди пассажиров были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации.