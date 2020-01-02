Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери

"В период времени с 13 ноября 2019 и не позднее 2 января 2020 года для осуществления работ по сборке и установке кухонного гарнитура в квартире дома №19, расположенного по бульвару Гусева города Твери, был привлечен мужчина. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов, им были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту", - говорится в сообщении.