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Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери
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РИА Новости

Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери

21:23 02.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Следователи выяснили, что деформация газового шланга привела к утечке и хлопку газа в квартире дома в Твери, в результате чего пострадали два человека, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире выбиты окна, пострадали два человека, которых доставили в областную клиническую больницу. СК объявил о проверке обстоятельств случившегося.
"В период времени с 13 ноября 2019 и не позднее 2 января 2020 года для осуществления работ по сборке и установке кухонного гарнитура в квартире дома №19, расположенного по бульвару Гусева города Твери, был привлечен мужчина. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов, им были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту", - говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, в результате деформации шланга в квартире возникла утечка газа, и произошел хлопок.
"Проживающим там супругам были причинены травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе одному из них не менее 70% ожогов поверхности тела", - отмечает следствие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, взрывотехническая, пожарно-техническая, а также медицинские экспертизы.
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Следственный комитет РФТверьПроисшествия
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