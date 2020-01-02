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Пожарным из Детройта грозит наказание за селфи на фоне горящего дома
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РИА Новости

Пожарным из Детройта грозит наказание за селфи на фоне горящего дома

21:22 02.01.2020 (обновлено: 21:27 02.01.2020)
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© РИА Новости / Нил Уотерс / Перейти в фотобанкПожар в США
Пожар в США
© РИА Новости / Нил Уотерс
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пожарная служба американского города Детройт проведет расследование в связи с публикацией в социальной сети Facebook фотографии, на которой пожарные позируют на фоне горящего дома, сообщает газета Detroit News.
Фотография была опубликована во вторник на странице Detroit Fire Incidents Page в социальной сети Facebook. Снимок был подписан фразой: "Члены команды воспользовались моментом, чтобы сделать селфи на Новый год". Как заявил заместитель комиссара городской пожарной службы Детройта Дейв Форнелл, дом, на фоне которого снимались пожарные, пустовал. По его словам, коллективной фотографией пожарные хотели отметить выход своего коллеги на пенсию.
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Комиссар пожарной службы города Эрик Джонс назвал фотографию "неуместной и непрофессиональной" и заявил, что в связи с публикацией будет проведено расследование и приняты дисциплинарные меры. "Есть много способов отметить выход на пенсию. Позирование для фотографии на фоне горящего здания не входит в их число", - сказал он. Джонс подчеркнул, что "за каждым пожаром стоит убитая горем семья или владелец недвижимости".
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селфиДетройтСШАВ мире
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