Пожарным из Детройта грозит наказание за селфи на фоне горящего дома

Комиссар пожарной службы города Эрик Джонс назвал фотографию "неуместной и непрофессиональной" и заявил, что в связи с публикацией будет проведено расследование и приняты дисциплинарные меры. "Есть много способов отметить выход на пенсию. Позирование для фотографии на фоне горящего здания не входит в их число", - сказал он. Джонс подчеркнул, что "за каждым пожаром стоит убитая горем семья или владелец недвижимости".