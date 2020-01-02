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Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
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РИА Новости

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

20:39 02.01.2020 (обновлено: 22:09 02.01.2020)
30371
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо" в Ялтинском районе Крыма
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!" — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
Дипмиссия прикрепила к записи фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014-го.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
23 августа 2019, 16:37
Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров
3901333347
Обсудить 22
ВеликобританияУкраинаКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Крым российский со времен Екатерины Великой. Англичане об этом знают не по наслышке . Их там тысячами убивали русские солдаты в 19 веке.Тогда еще не придумали украинцев.
2 января, 21:45
Фома Фомич
9820000
Good housekeeping??)) Ну может еще местный журнал "Огородник" тоже назовет... вот будет признание))
2 января, 20:55
delmont67
9500272
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