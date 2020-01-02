Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
"Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!" — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
Дипмиссия прикрепила к записи фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014-го.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
23 августа 2019, 16:37Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров