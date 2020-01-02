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Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
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РИА Новости

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed

20:24 02.01.2020 (обновлено: 20:25 02.01.2020)
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© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
АФИНЫ, 2 янв – РИА Новости. Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed подписано в четверг в Афинах, церемонию транслировало в прямом эфире общественное греческое телевидение ERT.
Соглашение подписали министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьер-министров Греции Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена его подписанием Италией, дата пока не определена.
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Церемония проходила во Дворце Заппион, на нее были приглашены и бывшие министры энергетики Греции, которые внесли вклад в подготовку соглашения.
Подписание соглашения было встречено аплодисментами.
Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Афины
Вчера, 15:33
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
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Кириакос МицотакисНикос АнастасиадисБиньямин НетаньяхуКипрГрецияИзраильВ миреЭкономика
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