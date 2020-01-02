Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-02T19:46+0300
https://ria.ru/20200102/1563080500.html
Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/154806/69/1548066908_0:116:3276:1959_1036x0_80_0_0_9a793340e7fd3d74b8d9fc77c01e5e19.jpg
РИА Новости

Коалиция признала вину в гибели 1359 мирных жителей в Сирии и Ираке

19:46 02.01.2020
5559
© Staff Sgt. Colton ElliottБобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
© Staff Sgt. Colton Elliott
ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. В Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* погибли 1359 мирных жителей, говорится в заявлении коалиции.
"В период с августа 2014 года по конец ноября 2019 года коалиция нанесла 34725 ударов. В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, в результате действий коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость" были непреднамеренно убиты по меньшей мере 1359 гражданских лиц", - говорится в заявлении.
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии
30 декабря 2019, 11:00Сказано в эфире
Мнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.
Как сообщила коалиция в четверг, за время проведения операции, от ИГ* были освобождены 110 тысяч квадратных километров территории, на которой проживают порядка 7,7 миллионов человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дамаск
7 ноября 2019, 17:08Война в Сирии
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
81435113
Обсудить 7
Война в СирииВойна в СирииИракСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
Антена радара
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Трампом
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
Танк турецких вооруженных сил
В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Фрегат ВМС Ирана
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Турецкая военная техника
Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию
Афины
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния