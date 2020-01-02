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Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского
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РИА Новости

Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского

19:40 02.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к гражданам попытался вернуть мир в страну, не рассказывал "страшилки" про НАТО и окопы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные, и призвал страну к объединению. Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.
"Самая обсуждаемая тема этих дней - новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Как всегда много критиков - все им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в обращении украинского лидера не было сказок и "страшилок" про НАТО, "агрессора" и окопы.
"Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И "правильность" гражданина не зависит от языка, на котором он говорит", - считает депутат Госдумы.
"Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений - они ждут мира, и Зеленский через свое обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся", - заключила Поклонская.
Владимир Зеленский
Вчера, 10:47
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
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Наталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаОбщество
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