Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к гражданам попытался вернуть мир в страну, не рассказывал "страшилки" про НАТО и окопы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные, и призвал страну к объединению. Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.

"Самая обсуждаемая тема этих дней - новогоднее поздравление Владимира Зеленского. Как всегда много критиков - все им не нравится. А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в обращении украинского лидера не было сказок и "страшилок" про НАТО, "агрессора" и окопы.

"Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы - и есть единая страна. И "правильность" гражданина не зависит от языка, на котором он говорит", - считает депутат Госдумы.