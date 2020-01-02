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Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
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РИА Новости

Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций

19:36 02.01.2020
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© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц
Себастьян Курц
© AP Photo / Ronald Zak
ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Австрийская народная партия и "Зеленые" в среду заявили об успешном завершении коалиционных переговоров. В четверг лидеры партий Себастьян Курц и Вернер Коглер представили программу правительства на 2020-2024 годы.
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"При прогрессе в выполнении минских соглашений нужно рассмотреть постепенную отмену санкций", - говорится в программе. При этом отмечается, что Вена соблюдает антироссийские санкции в соответствии с европейским консенсусом.
В программе также сказано, что новое австрийское правительство продолжит развивать российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог".
Ожидается, что присяга нового правительства республики состоится 7 января.
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Себастьян КурцСанкции в отношении РоссииАвстрияВенаРоссияВ мире
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