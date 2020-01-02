Пожар в многоквартирном доме в Астрахани потушили

Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Около 8.00 мск открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего, судьба еще одного человека остается неизвестна.