Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T19:18+0300
https://ria.ru/20200102/1563080227.html
Пожар в многоквартирном доме в Астрахани потушили
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/15/1563071500_0:0:752:423_1036x0_80_0_0_4e5203b80aa67d834823c2ba3481b379.jpg
РИА Новости

Пожар в многоквартирном доме в Астрахани потушили

19:18 02.01.2020
726
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиЗагорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Около 8.00 мск открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего, судьба еще одного человека остается неизвестна.
"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.
По факту происшествия следователи организовали проверку. Обстоятельства устанавливаются.
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Вчера, 12:13
Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
012020
Обсудить 0
АстраханьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
Жильцам дома в Астрахани, где произошел пожар, окажут помощь
Сотрудники МЧС на месте пожара в Астрахани
Загоревшееся в Астрахани здание примыкает к памятнику архитектуры
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
В Астрахани на месте пожара в жилом доме нашли тела еще двух погибших
Самолет в небе
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017
После пожара в Астрахани спасатели выясняют судьбу двух человек
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
СК проводит проверку после гибели человека при пожаре в Астрахани
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Задержание
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Сотрудник МЧС РФ
В Астрахани локализовали пожар в трехэтажном жилом доме
Загорание жилого дома в Кировском районе, Астрахань
На месте пожара в доме в Астрахани нашли тело одного погибшего
Шампанское
Нарколог Минздрава призвал учить людей употреблять алкоголь
Вид на город Алжир
В Алжире сформировали новое правительство
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского
Автомобили скорой помощи и пожарной охраны МЧС РФ у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. 16 февраля 2019
В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния