Пожар в многоквартирном доме в Астрахани потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Трехэтажный жилой дом на улице Советской, 22 загорелся на площади 800 квадратных метров в четверг утром. Восемь человек были эвакуированы. Около 8.00 мск открытое горение удалось ликвидировать. При разборе завалов было обнаружено тело одного погибшего, судьба еще одного человека остается неизвестна.
"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал он.
По факту происшествия следователи организовали проверку. Обстоятельства устанавливаются.