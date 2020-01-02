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Нарколог Минздрава призвал учить людей употреблять алкоголь
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РИА Новости

Нарколог Минздрава призвал учить людей употреблять алкоголь

19:12 02.01.2020
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© Flickr / Toni BlayШампанское
Шампанское
© Flickr / Toni Blay
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Отмена ограничений на ночную продажу шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников не поможет снизить потребление крепкого алкоголя, вместо подобных инициатив лучше обучить людей безопасному потреблению спиртных напитков, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников, чтобы люди успели подготовиться и закупить все необходимое к Новому году. По мнению депутата, нынешние ограничения создают "ненужные сложности во время предновогодней сутолоки".
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"Понятно по определению, что чем больше ограничение доступности алкоголя, тем меньше будут пить, но злостные пьяницы всегда достанут - есть ограничения, нет ограничений, в любом случае они где-нибудь что-нибудь найдут. Я не вижу здесь какой-то серьезной мотивации и профессионализма в этом. Отмена ограничения продажи на слабоалкогольные напитки не снижает, как показала практика, выпивание крепких алкогольных напитков, тем более зимой", - рассказал РИА Новости Брюн.
Он уточнил, что вместо подобной инициативы лучше учить россиян безопасному потреблению алкоголя, так как люди в любом случае не откажутся полностью от его употребления, а сейчас многие зачастую пьют неправильно, от этого болеют и умирают.
"Как пить, чем закусывать, как часто, с какими промежутками, какие вкусовые качества нужно определить в том или ином напитке. Нужна серьезная просветительская работа. Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить", - подчеркнул Брюн.
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Новый год—2020Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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