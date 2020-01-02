В США не исключили дальнейших атак со стороны "Катаиб Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Вашингтон не исключает дальнейших атак со стороны шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", атаковавшей посольство США в Вашингтон не исключает дальнейших атак со стороны шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", атаковавшей посольство США в Багдаде , заявил журналистам в четверг глава министерства обороны США Марк Эспер

"Мы на протяжении месяцев наблюдаем их провокационное поведение… Поэтому думаю ли я, что они могут совершить что-то? Да. И, вероятно, они об этом пожалеют", - сказал журналистам в четверг Эспер, его слова приводит агентство AFP

Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы предотвратить дальнейшие действия группировки и подобных ей и вновь указал на их связь с Ираном.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.