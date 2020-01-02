В США не исключили дальнейших атак со стороны "Катаиб Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Вашингтон не исключает дальнейших атак со стороны шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", атаковавшей посольство США в Багдаде, заявил журналистам в четверг глава министерства обороны США Марк Эспер.
"Мы на протяжении месяцев наблюдаем их провокационное поведение… Поэтому думаю ли я, что они могут совершить что-то? Да. И, вероятно, они об этом пожалеют", - сказал журналистам в четверг Эспер, его слова приводит агентство AFP.
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Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы предотвратить дальнейшие действия группировки и подобных ей и вновь указал на их связь с Ираном.
Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
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