В Турции сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Трампом

АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Президенты Турции и США Президенты Турции и США Тайип Эрдоган Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.

"Наш президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также коснулись региональных вопросов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган выразил сожаление по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке и передал американскому коллеге удовлетворение от того, что атаки на посольство США в Багдаде прекратились.

"Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях", - добавил источник в администрации турецкого лидера.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.