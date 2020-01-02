В Турции сообщили о телефонном разговоре Эрдогана с Трампом

АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.
"Наш президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также коснулись региональных вопросов", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что Эрдоган выразил сожаление по поводу нападения на американские силы безопасности в Ираке и передал американскому коллеге удовлетворение от того, что атаки на посольство США в Багдаде прекратились.
"Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях", - добавил источник в администрации турецкого лидера.
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Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". В среду митинг продолжился, и военнослужащие США в очередной раз применили слезоточивый газ против демонстрантов.
Президент Ирака Бархам Салех во вторник осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
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