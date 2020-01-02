В Испании задержали нигерийку, выдававшую себя за главу органа ООН

Давая интервью СМИ и выступая на конференциях, она представлялась как председатель представительства "ООН-женщины" в Испании и президент Национального испанского комитета "ООН - женщины". Задержанная собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин, а также предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете.