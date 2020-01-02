В Испании задержали нигерийку, выдававшую себя за главу органа ООН

МАДРИД, 2 янв – РИА Новости. Нигерийка, выдававшая себя за главу представительства "ООН-женщины" (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин) в Испании, задержана Национальной полицией.
Сотрудники Национальной полиции задержали гражданку Испании нигерийского происхождения в Дении (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия), говорится в сообщении Национальной полиции.
Давая интервью СМИ и выступая на конференциях, она представлялась как председатель представительства "ООН-женщины" в Испании и президент Национального испанского комитета "ООН - женщины". Задержанная собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин, а также предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете.
С требованием провести расследование о ее деятельности обратилась сама организация "ООН – женщины". Организация также напрямую потребовала у нигерийки прекратить мошенническую деятельность, выполнить эти требования она отказалась.
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