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Культура
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"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"
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РИА Новости

"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"

18:31 02.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте "Голос" Антоном Токаревым, который в финале уступил певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.
В инстаграме он опубликовал отрывок из выступления Токарева, сопроводив его стихотворением.
Как написал Шнуров, он "накрутил бы баллы" участнику своей команды, но ему "не дали".
"Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — говорится в посте (оригинальная пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
Накануне на Первом канале прошел финал восьмого сезона шоу "Голос". Победителем стал Аскер Бербеков, набравший более 66% голосов. В финале конкурса с ним сразились Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.
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Скандал на шоу "Голос. Дети"

Скандал вокруг шоу "Голос. Дети" разгорелся после завершения шестого сезона телепроекта. Победу с результатом в 56,5% одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Зрители усомнились в справедливости голосования, после чего Первый канал решил провести проверку.
Международная компания Group-IB нашла уязвимость в системе обработки входящих сообщений и выявила накрутку голосов. После этого результаты аннулировали.
Впоследствии победителями шестого сезона объявили всех финалистов проекта. Каждый из них получил приз в размере миллиона рублей. Микелла отдала свой выигрыш в благотворительный фонд. Она также отказалась от участия в спецвыпуске шоу.
Сцена шоу Голос
1 июля 2019, 13:05Культура
Первый канал обновляет систему голосования на шоу "Голос"
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КультураМикелла АбрамоваАнтон ТокаревШоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети""Голос"Шнур (Сергей Шнуров)Алсу (Алсу Абрамова)Group-IBОбщество
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