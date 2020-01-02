"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"

инстаграме он опубликовал отрывок из выступления Токарева, сопроводив его стихотворением.

Как написал Шнуров, он "накрутил бы баллы" участнику своей команды, но ему "не дали".

"Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — говорится в посте (оригинальная пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

Накануне на Первом канале прошел финал восьмого сезона шоу "Голос". Победителем стал Аскер Бербеков, набравший более 66% голосов. В финале конкурса с ним сразились Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев.

Скандал на шоу "Голос. Дети"

Скандал вокруг шоу "Голос. Дети" разгорелся после завершения шестого сезона телепроекта. Победу с результатом в 56,5% одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова . Зрители усомнились в справедливости голосования, после чего Первый канал решил провести проверку.

Международная компания Group-IB нашла уязвимость в системе обработки входящих сообщений и выявила накрутку голосов. После этого результаты аннулировали.