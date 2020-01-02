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Поправки в ПДД вступили в силу в России
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РИА Новости

Поправки в ПДД вступили в силу в России

18:24 02.01.2020 (обновлено: 18:28 02.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Нововведения дают возможность водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа.
При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.
Такая норма была введена еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки прописаны не были, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.
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Мнения экспертов

Автоэксперт Роман Гуляев считает, что новые правила существенно упростят жизнь водителям, а бумажные полисы устарели. Об этом он заявил RT.
"Потому что проверку бумажного полиса в некоторых случаях сейчас можно считать архаизмом. Мы медленно, но верно движемся к цифровым технологиям", - сказал он.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, нововведения избавят водителей от необходимости возить с собой документы в бумажном виде.
Но при этом сотрудники ГИБДД могут столкнуться с проблемой при проверке полиса в электронной базе данных на дорогах, где есть проблемы со связью.
Аналогичной позиции придерживается и эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин. Он считает, что на практике могут возникнуть сложности с выполнением требований новых поправок в ПДД.
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27 декабря 2019, 08:00
Новый год — новое ОСАГО: как будут менять "автогражданку"
20814360
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