Поправки в ПДД вступили в силу в России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД . Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Нововведения дают возможность водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа.

При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.

Такая норма была введена еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки прописаны не были, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.

Мнения экспертов

Автоэксперт Роман Гуляев считает, что новые правила существенно упростят жизнь водителям, а бумажные полисы устарели. Об этом он заявил RT

"Потому что проверку бумажного полиса в некоторых случаях сейчас можно считать архаизмом. Мы медленно, но верно движемся к цифровым технологиям", - сказал он.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра , нововведения избавят водителей от необходимости возить с собой документы в бумажном виде.

Но при этом сотрудники ГИБДД могут столкнуться с проблемой при проверке полиса в электронной базе данных на дорогах, где есть проблемы со связью.