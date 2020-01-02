Поправки в ПДД вступили в силу в России

Нововведения дают возможность водителям предоставлять для проверки полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа.
При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.
Такая норма была введена еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки прописаны не были, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах.
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Мнения экспертов
Автоэксперт Роман Гуляев считает, что новые правила существенно упростят жизнь водителям, а бумажные полисы устарели. Об этом он заявил RT.
"Потому что проверку бумажного полиса в некоторых случаях сейчас можно считать архаизмом. Мы медленно, но верно движемся к цифровым технологиям", - сказал он.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, нововведения избавят водителей от необходимости возить с собой документы в бумажном виде.
Но при этом сотрудники ГИБДД могут столкнуться с проблемой при проверке полиса в электронной базе данных на дорогах, где есть проблемы со связью.
Аналогичной позиции придерживается и эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин. Он считает, что на практике могут возникнуть сложности с выполнением требований новых поправок в ПДД.
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