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"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья
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РИА Новости

"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

18:12 02.01.2020 (обновлено: 18:15 02.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом компании "Газпром" на международном инвестиционном форуме "Сочи 2016"
Стенд с логотипом компании Газпром на международном инвестиционном форуме Сочи 2016
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% - до 199,2 миллиарда кубов, в этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири", которые начались 2 декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.
Всего же в 2019 году "Газпром" поставил на экспорт 236,9 миллиарда кубометров газа.
"В том числе в страны дальнего зарубежья (включая Китай) — 199,2 миллиарда кубов. Это 98,7% к уровню рекордного 2018 года и на 2,5% больше, чем в 2017 году. Объемы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды", — сказал Миллер.
"В 2019 году "Газпром" начал трубопроводный экспорт газа в Китай. Поставлено 328 миллионов кубометров. Этот объем будет последовательно наращиваться до проектных 38 миллиардов кубометров газа в год", — добавил глава "Газпрома".
При этом экспорт газа в страны ближнего зарубежья по итогам года составил 37,7 миллиарда кубов, что на 2,2% больше, чем в 2018 году, уточнил Миллер.
Логотип компании Газпром
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Сила Сибири (газопровод)Алексей МиллерГазпромЭкономика
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