"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Газпром" по итогам 2019 года снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% - до 199,2 миллиарда кубов, в этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири" , которые начались 2 декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер

Всего же в 2019 году "Газпром" поставил на экспорт 236,9 миллиарда кубометров газа.

"В том числе в страны дальнего зарубежья (включая Китай) — 199,2 миллиарда кубов. Это 98,7% к уровню рекордного 2018 года и на 2,5% больше, чем в 2017 году. Объемы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды", — сказал Миллер.

"В 2019 году "Газпром" начал трубопроводный экспорт газа в Китай. Поставлено 328 миллионов кубометров. Этот объем будет последовательно наращиваться до проектных 38 миллиардов кубометров газа в год", — добавил глава "Газпрома".