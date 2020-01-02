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Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
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РИА Новости

Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

17:55 02.01.2020 (обновлено: 17:56 02.01.2020)
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© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сроком на пять лет стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, сообщается на сайте учебного заведения.
"(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет", - говорится в заявлении университета. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.
Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества. Экс-кандидат в президенты США, со своей стороны, заявила, что для нее такое назначение – большая честь. В октябре 2018 года политик получила от университета почетную докторскую степень.
Экс-госсекретарь США Клинтон выступала кандидатом Демократической партии на выборах 2016 года. Она считалась безусловным фаворитом, однако ее оппонент-республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу. Клинтон также неудачно претендовала на демократическую номинацию в 2008 году, уступив будущему президенту Бараку Обаме.
Хиллари Клинтон
17 ноября 2019, 08:00
Хиллари Клинтон требует от Британии раскрыть богатых агентов Кремля
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Хиллари КлинтонБелфастСШАВ мире
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