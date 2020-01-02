В ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали четыре человека

ДТП произошло в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области, на 14 километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис. По данным регионального управления МВД, водитель иномарки столкнулся с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли.

"В результате ДТП пострадали 6 человек, из них двое - водитель и пассажир легкового автомобиля - погибли. Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.