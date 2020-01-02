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В ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали четыре человека
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РИА Новости

В ДТП с маршруткой в Нижегородской области пострадали четыре человека

17:48 02.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв — РИА Новости. Четыре человека получили травмы в смертельном ДТП в Нижегородской области, где при столкновении легкового автомобиля с маршрутным погибли два человека, сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области, на 14 километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис. По данным регионального управления МВД, водитель иномарки столкнулся с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли.
"В результате ДТП пострадали 6 человек, из них двое - водитель и пассажир легкового автомобиля - погибли. Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи имени Владимирского в Арзамасе", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области.
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МЧС РФНижегородская областьПроисшествия
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