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https://ria.ru/20200102/1563078746.html
Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию
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РИА Новости

Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию

17:41 02.01.2020 (обновлено: 18:08 02.01.2020)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника
Турецкая военная техника
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкая военная техника. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турецкий парламент принял законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.
Документ был представлен в парламент в понедельник. За проголосовали 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили 184 депутата от оппозиционных Республиканской народной и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов.
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Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
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Сирийские лавры Путина не дают Эрдогану покоя . А особенно ливийская нефть !
2 января, 18:25
Теофраст фон Гогенгейм
700103
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