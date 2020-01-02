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В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой

17:32 02.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси в Нижегородской области, сообщило в четверг региональное управление МВД.
Трагедия произошла в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области на 14-м километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис.
"По предварительным данным, водитель автомобиля иностранного производства совершил столкновение с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Есть другие пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Сотрудники ОВД работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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