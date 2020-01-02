В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси в Нижегородской области, сообщило в четверг региональное управление МВД.
Трагедия произошла в четверг около 15.30 в Арзамасском районе Нижегородской области на 14-м километре автодороги Арзамас – Выездное – Сатис.
"По предварительным данным, водитель автомобиля иностранного производства совершил столкновение с маршрутным такси. Два человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Есть другие пострадавшие, их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Сотрудники ОВД работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.