Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T17:26+0300
https://ria.ru/20200102/1563078440.html
Президент Австрии обсудит с будущим правительством планы работы
https://cdn22.img.ria.ru/images/148235/52/1482355265_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_68d16e52a52707c3743365df0b8527a6.jpg
РИА Новости

Президент Австрии обсудит с будущим правительством планы работы

17:26 02.01.2020
272
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Вену с Дунайской телебашни. Архивное фото
ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг заявил, что обсудит с членами будущего правительства планы на совместную работу в последующие годы.
В среду лидер Австрийской народной партии (АНП) и будущий канцлер Себастьян Курц заявил, что партия завершила переговоры с "Зелеными", договорившись о формировании коалиционного правительства. В четверг лидеры обеих партий проинформировали президента о состоянии дел.
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
29 декабря 2019, 15:36
Президент Австрии получил приглашение посетить парад Победы в Москве
"Согласно конституции, федеральный президент должен назначить на должность всех членов правительства. Поэтому я проведу переговоры со всеми назначенными министрами, а также двумя госсекретарями, чтобы обсудить с ними планы на доверенное им ведомство и нашу совместную работу в последующие месяцы и годы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.
Отмечается, что ряд встреч пройдёт уже в четверг. Также в четверг ожидается официальная презентация программы нового кабина, который планируется привести к присяге 7 января.
Себастьян Курц вновь станет канцлером Австрии, лидер "Зелёных" Вернер Коглер - вице-канцлером, а также министром культуры, спорта. Во главе МИД останется министр из состава временного правительства - Александер Шалленберг (официально беспартийный).
Для "народников" коалиционные переговоры прошли успешно, соотношение портфелей в новом правительстве - 10 к 4. Ожидается, что Народная партия получит следующие портфели: главой МВД станет Карл Нехаммер (ранее генеральный секретарь АНП), министерство финансов возглавит Гернот Блюмель, министерство обороны - Клаудиа Таннер, минэкономики - Маргарете Шрамбек, занимавшая это пост в предыдущем правительстве.
От АНП также министром Европы назначат Каролине Эдтштадлер, министром интеграции - Сюзанну Рааб, министром труда, семьи и молодежи - Кристину Ашбахер, министром сельского хозяйства - Элизабет Кестингер, министром образования - Хайнца Фасмана.
К "Зелёным" переходит министерство инфраструктуры, окружающей среды и транспорта во главе с Леоноре Гевесслер, министерство юстиции - с Альмой Цадич, министерство социальных дел - с Рудольфом Аншобером.
Здание парламента Австрии в Вене
23 октября 2019, 16:54
Парламент Австрии впервые собрался в новом составе после выборов
400000
Обсудить 0
Александер Ван дер БелленСебастьян КурцАвстрияВ мире
Рекомендуем
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
Карлос Гон
Имени экс-главы Nissan нет среди разыскиваемых Интерполом
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Эспер заявил о готовности США ответить на "плохое поведение" КНДР
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Сейсмограф. Архивное фото
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Себастьян Курц
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Алжир готовит инициативы по урегулированию в Ливии
Турецкая военная техника
Турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Автомобиль испанской полиции
В Испании задержали нигерийку, выдававшую себя за главу органа ООН
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Израильские военнослужащие
Израильские военные предотвратили нападение с ножом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния