Президент Австрии обсудит с будущим правительством планы работы

ВЕНА, 2 янв - РИА Новости. Президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг заявил, что обсудит с членами будущего правительства планы на совместную работу в последующие годы.

В среду лидер Австрийской народной партии (АНП) и будущий канцлер Себастьян Курц заявил, что партия завершила переговоры с "Зелеными", договорившись о формировании коалиционного правительства. В четверг лидеры обеих партий проинформировали президента о состоянии дел.

"Согласно конституции, федеральный президент должен назначить на должность всех членов правительства. Поэтому я проведу переговоры со всеми назначенными министрами, а также двумя госсекретарями, чтобы обсудить с ними планы на доверенное им ведомство и нашу совместную работу в последующие месяцы и годы", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.

Отмечается, что ряд встреч пройдёт уже в четверг. Также в четверг ожидается официальная презентация программы нового кабина, который планируется привести к присяге 7 января.

Себастьян Курц вновь станет канцлером Австрии, лидер "Зелёных" Вернер Коглер - вице-канцлером, а также министром культуры, спорта. Во главе МИД останется министр из состава временного правительства - Александер Шалленберг (официально беспартийный).

Для "народников" коалиционные переговоры прошли успешно, соотношение портфелей в новом правительстве - 10 к 4. Ожидается, что Народная партия получит следующие портфели: главой МВД станет Карл Нехаммер (ранее генеральный секретарь АНП), министерство финансов возглавит Гернот Блюмель, министерство обороны - Клаудиа Таннер, минэкономики - Маргарете Шрамбек, занимавшая это пост в предыдущем правительстве.

От АНП также министром Европы назначат Каролине Эдтштадлер, министром интеграции - Сюзанну Рааб, министром труда, семьи и молодежи - Кристину Ашбахер, министром сельского хозяйства - Элизабет Кестингер, министром образования - Хайнца Фасмана.