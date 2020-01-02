В России ответили на территориальные претензии Эстонии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали слова спикера эстонского парламента Политики и эксперты прокомментировали слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса , заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года. Как считают российские парламентарии, подобные высказывания — это необдуманный шаг, который может навредить двусторонним отношениям. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Неприемлемо и некорректно

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова эстонского политика неприемлемыми и некорректными. Парламентарий написал в твиттере, что высказывание Пыллуааса не способствует подписанию нового договора о государственных границах и отбрасывает Россию и Эстонию "на 15 лет назад".

В свою очередь, коллега Слуцкого Антон Морозов обратил внимание на то, что Тартуский договор — это исторический документ, который не имеет юридической силы. Уже после его заключения во время Второй мировой войны СССР освободил Эстонию от фашистской оккупации, после чего она стала частью Советского Союза, подчеркнул он.

"Те земли, на которые Эстония претендует, стали неотъемлемой частью России", — цитирует его РБК

Морозов добавил, что при желании эстонских властей соблюдать статус-кво соответствующий вопрос могут вынести на обсуждение в Организации Объединенных Наций.

"Но я думаю, решением соответствующего уполномоченного органа этот договор будет изъят из реестра действующих. Думаю, это просто техническая ошибка какая-то", — сказал он.

Необдуманный шаг

Комментируя заявление Пыллуааса, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заметил, что нынешняя российско-эстонская граница признана международным сообществом и отражена на картах.

По его мнению, в подобных вопросах желание просто поменять границы неприемлемо и довольно опасно. В комментарии "Известиям" Бальбек напомнил, что после распада СССР Эстония не предъявляла никаких территориальных претензий. Идеи Пыллуааса он назвал необдуманным шагом.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Россия "не принимала и не будет принимать" действия Таллина, направленные на искажение истории и аннексию территорий.

"Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии (по части) притеснения русскоязычного населения", — цитирует его РБК.

Эстония сама признала границу

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко , слова Пыллуааса свидетельствуют о значительной внутриполитической борьбе в стране.

Он пояснил, что Эстония — единственная из стран Евросоюза и НАТО, у которой нет так называемых пограндоговоров, фиксирующих морские и сухопутные границы. К вопросу подписания такого соглашения с Россией эстонские политики относятся неоднозначно, добавил он.

"История тянется с 2005 года. Договор прошел первую ратификацию, должен пройти вторую, у нас он проходил, но, когда Эстония поставила вопрос, вписала в преамбулу Тартуский договор, мы аннулировали", — заявил Оленченко RT

Эксперт отметил, что отсутствие такого соглашения с Россией сдерживает приграничное экономическое сотрудничество между странами.

Собеcедник телеканала добавил, что некоторые политики в Эстонии являются сторонниками конфронтации с Москвой и убеждены, что Эстония должна быть форпостом НАТО и Европы в диалоге с Россией.

Военный историк Юрий Кнутов , в свою очередь, напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу с Россией. Поэтому с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре.

По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Москва признала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.

"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", — заявил историк в беседе с РЕН ТВ

По его мнению, причина появления подобных заявлений заключается в том, что Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем. Поэтому ей выгодно "раскручивать русофобскую карту", заключил Кнутов.

Заявление Пыллуааса

В своем новогоднем обращении спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор до сих пор определяет границы страны с Россией. По его словам, будучи правопреемницей образованной в 1918 году Эстонской Республики, страна опирается на него "во всех проявлениях, включая государственную границу".