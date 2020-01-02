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Имени экс-главы Nissan нет среди разыскиваемых Интерполом
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РИА Новости

Имени экс-главы Nissan нет среди разыскиваемых Интерполом

17:23 02.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 2 янв - РИА Новости. Имени бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сбежавшего из Японии в Ливан, нет на сайте Интерпола, хотя ранее власти Ливана заявили, что получили ордер на его арест.
"Общее число общедоступных "красных" уведомлений - 7186. Ваш поиск не дал результатов", - выдаёт поисковая система международной организации на запрос по фамилии Ghosn.
Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
31 декабря 2019, 07:35
СМИ рассказало, без чего невозможна выдача Японии экс-главы Nissan
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 31 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем Гон подтвердил, что находится в Ливане. Существует несколько версий того, как ему удалось обойти охрану и японскую иммиграционную службу. Согласно одной из них, на Рождество в его доме был организован праздничный концерт. Скорее всего, в роли "музыкантов" выступали сотрудники некоей частной охранной фирмы.
Новости о бывшем главе концерна Nissan Карлосе Гоне на телеэкране в Токио, Япония
31 декабря 2019, 06:46
Гон заявил, что покинул Японию из-за "политического преследования"
После концерта Гон покинул стены дома в футляре от музыкального инструмента. Затем он был доставлен в один из аэропортов, скорее всего, в районе Кансай, где покинул Японию на частном самолете. Существует мнение, что он и в самолете находился в футляре от музыкального инструмента – иначе сложно объяснить, как ему удалось обойти бдительность паспортного контроля. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально, и поводов для его преследования нет.
Три паспорта Гона – ливанский, французский и бразильский – находились у адвокатов. Возникло предположение, что он мог покинуть страну по паспорту, сделанному на другое имя. Таким образом, тень падает на консульские службы стран, гражданином которых он являлся. Власти Франции отказались комментировать информацию о возможном наличии у Гона второго французского паспорта.
Полиция Японии ищет тех, кто помогал Гону, а также в четверг начала обыск в его доме.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
24 октября 2019, 09:36
Защита экс-главы Nissan Гона намерена добиться снятия с него всех обвинений
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Карлос ГонNissan MotorИнтерполЯпонияЛиванВ мире
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