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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-02T17:12+0300
https://ria.ru/20200102/1563078166.html
СБ ООН обсудит в пятницу ситуацию в Идлибе, сообщили источники
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/37/1562783711_0:149:2145:1356_1036x0_80_0_0_43b3f1c514abe00f5d5508601dbd9474.jpg
РИА Новости

СБ ООН обсудит в пятницу ситуацию в Идлибе, сообщили источники

17:12 02.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПровинция Идлиб
Провинция Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Провинция Идлиб. Архивное фото
ООН, 2 янв - РИА Новости. Совбез ООН в пятницу обсудит в закрытом режиме ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили РИА Новости источники в Совбезе Всемирной организации.
"Закрытые консультации назначены на пятницу на 10.00 (18.00 мск)", - сказал собеседник агентства. Второй источник эту информацию подтвердил.
Ранее Великобритания и Франция направили запрос на проведение консультаций СБ ООН по ситуации в Идлибе.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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