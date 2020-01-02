СБ ООН обсудит в пятницу ситуацию в Идлибе, сообщили источники

ООН, 2 янв - РИА Новости. Совбез ООН в пятницу обсудит в закрытом режиме ситуацию в сирийском Идлибе , сообщили РИА Новости источники в Совбезе Всемирной организации.

"Закрытые консультации назначены на пятницу на 10.00 (18.00 мск)", - сказал собеседник агентства. Второй источник эту информацию подтвердил.

Ранее Великобритания и Франция направили запрос на проведение консультаций СБ ООН по ситуации в Идлибе.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень - стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.