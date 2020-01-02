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В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
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РИА Новости

В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

17:05 02.01.2020 (обновлено: 17:52 02.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 2 янв — РИА Новости. Автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная, водитель и трое пассажиров легковой машины погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что авария произошла около 16:30 местного времени (12:30 мск) на 47-м километре автодороги Кемерово — Промышленная. Столкнулись грузовик "ГАЗон Некст" и легковой автомобиль Chevrolet. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому району.

"Предварительно установлено, что водитель "Шевроле" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате водитель легковой машины и трое его пассажиров погибли, пассажир автомобиля "ГАЗон Некст" получил травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
В свою очередь, в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что водитель грузовика получил ушибы.
"Он остался на месте, ничего сложного, ничего серьезного, а в легковушке — четверо погибших", — уточнили в Центре медицины катастроф.
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МВД РФКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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