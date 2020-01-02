Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T16:50+0300
https://ria.ru/20200102/1563077925.html
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1036x0_80_0_0_c93a316263b714e127fd0d73b5840194.jpg
РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России

16:50 02.01.2020
1468
© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Гарантированные доходы от транзита российского газа по украинским газопроводам по новому контракту значительно превышают расходы, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
1 января, 13:04
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
"Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что размер платы за транзит, указанный в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, но, учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 миллиардов кубометров в 2020 году и затем по 40 миллиардов на следующие 4 года, то есть 225 миллиардов кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов.
Газораспределительная станция в Львовской области
31 декабря 2019, 03:09
В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
3522335
Обсудить 5
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Стенд с логотипом компании Газпром на международном инвестиционном форуме Сочи 2016
"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
В ДНР назвали данные Киева о потерях ополченцев информационным вбросом
Ситуация на Украине
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния