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Алжир готовит инициативы по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

Алжир готовит инициативы по урегулированию в Ливии

16:46 02.01.2020
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© РИА Новости / Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум
© РИА Новости / Александр Щербак
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КАИР, 2 янв — РИА Новости. Алжир в ближайшие дни представит инициативы по урегулированию в соседней Ливии, заявил в четверг глава алжирского МИД Сабри Букадум.
"Алжир в ближайшие дни представит инициативы, направленные на мирное урегулирование ливийского кризиса, урегулирование исключительно межливийское", - сказал министр на церемонии отправки гуманитарной помощи в Ливию. По его словам, Алжир не приемлет присутствие иностранных сил в Ливии, вне зависимости от того, какую страну они представляют.
Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Турция такую помощь ПНС обещает.
Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле прошлого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
Алжир после стабилизации ситуации внутри страны и успешных выборов нового президента принял решение активизировать свою внешнеполитическую деятельность, особенно в соседних государствах.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарМИД АлжираАлжир (республика)ЛивияВ мире
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