Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мать девочки, которую в новогоднюю ночь забрали из дома в Москве, год назад потеряла документы и свидетельство о рождении ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы.
По данным СК, в одной из квартир на северо-востоке Москвы во время празднования Нового года женщина увела 6-летнюю девочку из дома, где находилась ее мама с гостями. Через некоторое время мать обратилась в органы с заявлением о пропаже дочери. В этот же день женщину с ребенком нашли и доставили в следственный отдел. На допросе она рассказала, что увела девочку по просьбе самого ребенка. В ведомстве уточняли, что мать ранее не знала эту женщину. При этом источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что женщина, которая забрала девочку, оказалась знакомой семьи.
"Сотрудники соцзащиты 2 января вышли по предполагаемому адресу проживания семьи. Это оказался дом, предназначенный под снос. В нем жильцы выселены, отключена канализация и водоснабжение, на кухне нет газовой плиты, в квартире отсутствует мебель, но имеется свет и отопление. Мать пояснила, что они являются жителями другого региона. В Москву переехали несколько лет назад. По факту происшествия женщина пояснить ничего не смогла. Сообщила, что год назад потеряла свои документы и свидетельство о рождении ребенка", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте добавили, что женщине рассказали, как восстановить документы, куда можно обратиться за помощью и оставили контакты центра помощи семьи и детям. Также, по информации пресс-службы, девочка сейчас находится в больнице, сотрудники соцзащиты будут ее навещать, ребенок будет обеспечен всем необходимым. После выписки ребенка направят в реабилитационный центр.
Ситуация находится на контроле департамента.