Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

"Сотрудники соцзащиты 2 января вышли по предполагаемому адресу проживания семьи. Это оказался дом, предназначенный под снос. В нем жильцы выселены, отключена канализация и водоснабжение, на кухне нет газовой плиты, в квартире отсутствует мебель, но имеется свет и отопление. Мать пояснила, что они являются жителями другого региона. В Москву переехали несколько лет назад. По факту происшествия женщина пояснить ничего не смогла. Сообщила, что год назад потеряла свои документы и свидетельство о рождении ребенка", - рассказали в пресс-службе.