Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T16:32+0300
https://ria.ru/20200102/1563077566.html
Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1036x0_80_0_0_714a19e521acc02ca93f489fbc7fc531.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии

16:32 02.01.2020
3494
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд готов временно прекратить финансирование Молдавии, если республика не откажется от идеи получения кредита от РФ на развитие инфраструктуры, считает доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил, что Кишинёв может взять паузу в отношениях с Международным валютным фондом, если последний будет против инвестиций на развитие инфраструктуры. При этом Молдавия договорилась о кредите с РФ, чтобы построить в стране дороги.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
20 сентября 2019, 13:04
МВФ поможет Молдавии в деле о выводе миллиарда долларов из страны
"Программа может быть прекращена не по инициативе Молдавии, а по инициативе МВФ. Судьба Молдавии для Запада не так важна, конечно, европейцам под боком не нужна точка нестабильности, но для американцев мы расходная пешка. Молдавия берет кредит на развитие инфраструктуры, потому что у страны есть дефицит бюджета, МВФ такой кредит не дает, поэтому мы берем деньги у России и слышим, что после этого можем остаться без финансирования", - сказал РИА Новости Пойсик.
По его словам, МВФ решительно против сближения стран постсоветского пространства с Россией, этого уже удалось добиться в отношении Украины и Грузии, частично получилось и с Азербайджаном.
"У нас на сегодняшний день есть 3 миллиарда долларов в виде резерва, это примерно вдвое больше, чем требуется по нормам поддержания стабильности импорта. Мы отдаем эти деньги американцам на хранение, и в это же время берем у них же кредит под больший процент, и кому это выгодно? Точно не нам! Поэтому МВФ не допускает ситуации, чтобы РФ кредитовала Молдавию за счет российского рубля", - объясняет Пойсик.
Эксперт уверен, что прямо сейчас финансирование никто прекращать не будет, переговоры начнутся в марте, когда будет оговариваться новая программа с фондом. МВФ может не согласиться на те трансформации, которые задумало правительство Молдавии.
"Молдавии необходимо развивать экономику страны, в первую очередь, необходимо решить инфраструктурных проблем. К тому же у нас существует большой перекос в социальной сфере. Это можно решить, если перешагнуть через договоренности, достигнутые прошлым правительством с МВФ, Молдавия готова на этой пойти", - подчеркивает Пойсик.
Морозное утро в Кишиневе
17 декабря 2019, 15:21
Около 60% жителей Молдавии против вступления в НАТО, показал опрос
5861024
Обсудить 1
Ион КикуМВФМолдавияВ мире
Рекомендуем
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Фрегат ВМС Ирана
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с Россией учения
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали, что их не устроило в сделке с "Газпромом"
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния