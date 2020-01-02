Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии

КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд готов временно прекратить финансирование Молдавии , если республика не откажется от идеи получения кредита от РФ на развитие инфраструктуры, считает доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Ранее премьер Молдавии Ион Кику заявил, что Кишинёв может взять паузу в отношениях с Международным валютным фондом, если последний будет против инвестиций на развитие инфраструктуры. При этом Молдавия договорилась о кредите с РФ, чтобы построить в стране дороги.

"Программа может быть прекращена не по инициативе Молдавии, а по инициативе МВФ. Судьба Молдавии для Запада не так важна, конечно, европейцам под боком не нужна точка нестабильности, но для американцев мы расходная пешка. Молдавия берет кредит на развитие инфраструктуры, потому что у страны есть дефицит бюджета, МВФ такой кредит не дает, поэтому мы берем деньги у России и слышим, что после этого можем остаться без финансирования", - сказал РИА Новости Пойсик.

По его словам, МВФ решительно против сближения стран постсоветского пространства с Россией, этого уже удалось добиться в отношении Украины и Грузии, частично получилось и с Азербайджаном.

"У нас на сегодняшний день есть 3 миллиарда долларов в виде резерва, это примерно вдвое больше, чем требуется по нормам поддержания стабильности импорта. Мы отдаем эти деньги американцам на хранение, и в это же время берем у них же кредит под больший процент, и кому это выгодно? Точно не нам! Поэтому МВФ не допускает ситуации, чтобы РФ кредитовала Молдавию за счет российского рубля", - объясняет Пойсик.

Эксперт уверен, что прямо сейчас финансирование никто прекращать не будет, переговоры начнутся в марте, когда будет оговариваться новая программа с фондом. МВФ может не согласиться на те трансформации, которые задумало правительство Молдавии.