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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
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РИА Новости

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

16:30 02.01.2020 (обновлено: 03:17 03.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Crocus Group Араз Агаларов
Президент Crocus Group Араз Агаларов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Crocus Group Араз Агаларов. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным. Об этом сообщает Forbes.
"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", — сказал Агаларов.
По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.
При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.
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"Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным", — пояснил Агаларов.
Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.
"И чем раньше на это обратят внимание, <…> тем лучше будут результаты", — заключил миллиардер.
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Араз АгаларовCrocus GroupРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Под предлогом заботы о бедных высказать недовольство налогами. Снизить? Отнюдь!) Напротив - ввести прогрессивную шкалу налогообложения для таких как этот миллиардер.
2 января, 16:41
RSRob Surfrost
6351031028
Миллиардер осуждает низкие зарплаты в России выплачивая налоги государству аж 13%. Готов ли он и другие миллиардеры, платить больше?
2 января, 17:00
vvictor51
5791122021
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