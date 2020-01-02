Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", — сказал Агаларов.

По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.

При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.

"Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным", — пояснил Агаларов.

Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.