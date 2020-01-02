Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным. Об этом сообщает Forbes.
"Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая", — сказал Агаларов.
По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.
При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.
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"Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным", — пояснил Агаларов.
Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.
"И чем раньше на это обратят внимание, <…> тем лучше будут результаты", — заключил миллиардер.