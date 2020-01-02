Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

"События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4. Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу была проведена служебная проверка. Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь", - говорится в сообщении.