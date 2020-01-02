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Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО
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РИА Новости

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

16:26 02.01.2020
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опубликованное в интернете видео применения силы к заключенным в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по инциденту была проведена проверка, виновные наказаны, сообщает ГУФСИН России по Кемеровской области.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором видно как сотрудники ФСИН, выводя заключённых из камеры, бьют их руками по голове.
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"События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4. Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу была проведена служебная проверка. Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь", - говорится в сообщении.
В ГУФСИН добавили, что материалы по итогам проверки были направлены в следственные органы.
Александр Калашников
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРоссияКемеровская областьПроисшествия
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Скалик Зубовский
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