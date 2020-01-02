Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Опубликованное в интернете видео применения силы к заключенным в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по инциденту была проведена проверка, виновные наказаны, сообщает ГУФСИН России по Кемеровской области.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, на котором видно как сотрудники ФСИН, выводя заключённых из камеры, бьют их руками по голове.
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"События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4. Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу была проведена служебная проверка. Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь", - говорится в сообщении.
В ГУФСИН добавили, что материалы по итогам проверки были направлены в следственные органы.
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