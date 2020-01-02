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Причиной пожара в немецком зоопарке стали "китайские фонарики"
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РИА Новости

Причиной пожара в немецком зоопарке стали "китайские фонарики"

16:23 02.01.2020
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© AFP 2019 / John McDougall Пожарные в Германии
Пожарные в Германии
© AFP 2019 / John McDougall
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали "китайские фонарики", которые запустили три местных жительницы, сообщили на брифинге представители полиции города.
Речь идет о 60-летней жительнице Крефельда и двух ее дочерях, они запустили в небо в ночь на 31 декабря пять "китайских фонариков" - бумажных ламп, которые поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от открытого горящего фитиля.
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По словам полицейских, "женщины просто подожгли фонарики с записками с желаниями, они не знали, что может произойти". В итоге невольные виновницы сами явились в полицию с признанием.
В результате пожара в обезьяннике заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпадзе. Зоопарк закрыт до пятницы, представитель заявил, что "сумма ущерба не может быть подсчитана".
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