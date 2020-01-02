Причиной пожара в немецком зоопарке стали "китайские фонарики"

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Причиной пожара в зоопарке Причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд стали "китайские фонарики", которые запустили три местных жительницы, сообщили на брифинге представители полиции города.

Речь идет о 60-летней жительнице Крефельда и двух ее дочерях, они запустили в небо в ночь на 31 декабря пять "китайских фонариков" - бумажных ламп, которые поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от открытого горящего фитиля.

По словам полицейских, "женщины просто подожгли фонарики с записками с желаниями, они не знали, что может произойти". В итоге невольные виновницы сами явились в полицию с признанием.