"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
"Критика должна быть объективной. Если вы считаете, что должны быть больше объемы, критикуйте тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока — 2". Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, кто в полной мере не внедрил европейские правила, кто в достаточной мере не привлек международных партнеров и кто не обеспечил современный уровень управления", — написал Витренко на своей фейсбук-странице.
По его словам, критика действующей власти от оппозиционных политиков — "это нормально", но прежде чем выражать недовольство, надо "спросить у тех, кто разбирается в предмете".
Ранее Порошенко заявил, что новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу "либо некомпетентность, либо что-то хуже".
Москва и Киев подписали подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт, вечером 30 декабря. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируют прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. С этой целью создали отдельную компанию — ООО "Оператор ГТС Украины". После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза".
Накануне начались поставки российского газа в Европу по новому соглашению.