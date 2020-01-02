"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

"Критика должна быть объективной. Если вы считаете, что должны быть больше объемы, критикуйте тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока — 2". Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, кто в полной мере не внедрил европейские правила, кто в достаточной мере не привлек международных партнеров и кто не обеспечил современный уровень управления", — написал Витренко на своей фейсбук-странице.