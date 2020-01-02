В московском метро назвали самые популярные в первый день года станции

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Площадь Революции" стала самой популярной станцией метро Москвы в первые сутки 2020 года, в число лидеров также вошли "ВДНХ", "Охотный ряд", "Китай-город" и "Пушкинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Площадь Революции" стала самой популярной станцией метро Москвы в первые сутки 2020 года, в число лидеров также вошли "ВДНХ", "Охотный ряд", "Китай-город" и "Пушкинская", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена

"В первый день нового года самой востребованной станцией Московского метрополитена стала станция "Площадь Революции". С новогодней полночи до закрытия метро этой станцией воспользовались порядка 105 тысяч пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что традиционно самые востребованные в новогоднюю ночь и первый день нового года — центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний.

"В число лидеров также вошли станции "ВДНХ", "Охотный ряд", "Китай-город" и "Пушкинская", - добавили в пресс-службе.

Уточняется , что за сутки станцией "ВДНХ" и "Охотный ряд" воспользовалось по 60 тысяч пассажиров, станцией "Китай-город" - 58 тысяч пассажиров, а станцией "Пушкинская" - 55 тысяч.