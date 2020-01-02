Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

МАДРИД, 2 янв – РИА Новости. Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter

"Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!", - написал Пучдемон в Twitter.

Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что Пучдемон и Комин были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.

Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.

Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена в январе.

Суд ЕС 19 декабря признал, что бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас получил иммунитет как депутат Европарламента сразу после объявления результатов майских выборов. Жункерас в это время находился в предварительном заключении в связи с предъявленными обвинениями в организации незаконного референдума о независимости в 2017 году. Испанский суд отказался выпустить его из тюрьмы для принесения присяги. ЦИК Испании объявил место Жункераса вакантным, приостановив его полномочия и направив в ЕП список депутатов, в котором не было его фамилии. Жункерас был приговорен Верховным судом Испании к 13 годам заключения по обвинениям в мятеже и растрате госсредств.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.

Пучдемон, а также трое бывших членов его правительства, уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.

Очередное заседание суда в Брюсселе об экстрадиции Пучдемона, а также Тони Комина и Луиса Пуча, было назначено на 3 февраля, однако теперь будет рассматриваться только вопрос об экстрадиции Пуча.

На прошлой неделе адвокат Пучдемона Гонсало Бойе направил ходатайство судье Верховного суда Пабло Льярене. В 63-страничном документе защита Пучдемона потребовала отозвать национальный, европейский и международный ордера на арест политика, постановление о его заключении под стражу, а также призвала судью отказаться от рассмотрения этого дела, обвинив его в пристрастности.